Concurso do TCU com 60 vagas é autorizado; salários chegam a R$ 37 mil

Além das vagas imediatas, serão oferecidas também oportunidades para a formação de cadastro reserva - Foto: Divulgação

O Tribunal de Contas da União (TCU) vai oferecer 60 vagas imediatas em concurso público para os cargos de auditor federal de controle externo e técnico federal de controle externo em Brasília, no Distrito Federal. A autorização do certame foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Além das vagas imediatas, serão oferecidas também oportunidades para a formação de cadastro reserva para ambos os cargos. Ainda não há informações sobre as normas de realização do concurso e nem a data de divulgação do edital de abertura de inscrições.

O cargo de técnico federal de controle externo requer nível médio de escolaridade, enquanto o de auditor federal de controle externo exige nível superior em curso a depender da especialidade desejada.

Os salários de ambos os cargos é considerada uma das mais atrativas do serviço público federal, com remunerações que podem chegar até R$ 37 mil, com salário base e as gratificações de desempenho e de controle externo.

Confira as remunerações:

Técnico de controle externo: remuneração inicial de R$15.059,41, sendo R$5.697,83 de vencimento básico, R$6.569,63 de gratificação de desempenho e R$2.791,95 de gratificação de controle externo;