Confira a lista de concursos públicos abertos na Bahia em maio

As vagas são distribuídas em diversas cidades da Bahia - Foto: Reprodução

A Bahia está oferecendo diversas oportunidades de concurso públicos, com inscrições abertas ainda neste mês de maio. Os cargos, que variam entre fundamental, médio e superior, tem oportunidades que chegam a salário inicial de R$ 9.108.

As vagas são distribuídas em diversas cidades da Bahia. Confira detalhes sobre os editais como salário, número de vagas e valores de taxa de inscrição de cada um:

1. Concurso do IF Baiano - Senhor do Bonfim

Terminam neste domingo, 4, as inscrições para o concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano), que está oferecendo uma vaga para Professor Substituto, no Campus Senhor do Bonfim

A oportunidade oferecida tem carga horária de 40 horas semanais e contará com salários de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02 por mês.

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 23 de abril de 2025 até as 23h59 do dia 4 de maio de 2025, via internet no site do Instituto.

2. Concurso do IF Baiano - Bom Jesus da Lapa

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) do Campus do Bom Jesus da Lapa está até dia 7 de maio com inscrições abertas para preencher uma vaga para o cargo de Professor Substituto de Artes.

O aprovado terá jornadas de 20 horas semanais e contará com remuneração mensal de R$ 3.090,43 a R$ 4.867,43, além de auxílio alimentação no valor de R$ 500,00. Os interessados poderão se inscrever até o dia 7 de maio de 2025, pelo seguinte endereço de e-mail: [email protected].

3. Concurso da Prefeitura de Itabuna

A Prefeitura de Itabuna anuncia a abertura de processo seletivo para 175 vagas, de níveis fundamental incompleto, médio e superior. Os profissionais aprovados deverão atuar em jornadas de 20 a 44 horas semanais e contarão com remuneração de R$ 1.550,00 a R$ 2.433,89.

As oportunidades são para:

Professor de Educação Infantil/Ensino Fundamental (Anos Iniciais);

Articulador no Programa Escola em Tempo Integral;

Educador Social no Programa Escola em Tempo Integral;

Auxiliar de Gestor de Obras;

Manipulador de Alimentos;

Auxiliar de Copa; Zelador;

Pedreiro;

Encanador;

Pintor;

Condutor;

Eletricista;

Roçador e

Carpinteiro.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 5 e 7 de maio de 2025, por meio do preenchimento de formulário online, presente no edital.

4. Concurso do ICMBIO

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) está com inscrições abertas até o dia 8 de maio para preencher cinco vagas para o cargo de Agente Temporário Ambiental.

As oportunidades são para profissionais de Nível I (3 vagas) e Nível II (2 vagas), destinadas à área de Gestão de Unidade de Conservação, no município de Curaçá (BA).

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 1º e 8 de maio de 2025, no horário das 8h às 12h e das 14h às 16h, presencialmente, na Sede do NGI ICMBio Juazeiro, localizada no interior do campus da UNIVASF - Espaço Plural, na Rodovia BA-210 (estrada Juazeiro - Sobradinho), s/n, 1º andar, Bairro Nova Juazeiro, Juazeiro/BA. Aqueles que preferirem podem se inscrever via e-mail: [email protected].

5. Concurso da UFSB

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) está com um Processo Seletivo aberto para preencher uma vaga para o cargo de Professor Substituto. A oportunidade disponível é direcionada à área de Direito e Política Social/Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas.

O valor da remuneração será de R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04, com carga horária de 40 horas semanais. As inscrições devem ser realizadas até o dia 8 de maio de 2025, de forma online, com taxa de inscrição no valor de R$ 100,00.

6. Concurso da EMURC

A Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquista está com inscrições abertas até o dia 22 de maio para 24 vagas de níveis fundamental, médio e superior. Os aprovados atuarão em uma carga horária de 30 a 44 horas semanais, com salários entre R$ 1.518,00 a R$ 9.108,00 por mês.

Os cargos são de:

Auxiliar de Serviços Gerais;

Imprimador/Aplicador de Asfalto;

Rasteleiro de Asfalto/Calceteiro;

Servente de Obras;

Apontador;

Auxiliar Administrativo;

Motorista de Cargas Pesadas em Geral;

Operador de Rolo Compactador de Solos e Asfaltos;

Operador de Vibroacabadora;

Vigilante e Engenheiro Civil.

As inscrições serão realizadas a partir das 10h do dia 10 de abril de 2025 até as 23h59 do dia 22 de maio de 2025, exclusivamente via internet, por meio do site do Instituto Avalia, mediante o pagamento de uma taxa no valor de R$ 49,00 a R$ 60,00.

7. Concurso da SSP-BA

A Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA) anuncia a abertura de um Processo Seletivo Simplificado, com o objetivo de preencher 98 vagas para profissionais com escolaridade em níveis médio e superior.

As vagas são para Técnico de Nível Superior e Técnico de Nível Médio, com atuação em Salvador. Os salários variam de R$ 2.806,56 a R$ 7.016,22, além de auxílio refeição no valor de R$ 20,00 por dia útil trabalhado.

Os interessados poderão se inscrever a partir das 0h01 do dia 16 de maio de 2025 até às 23h59 do dia 22 de maio de 2025 (horário de Brasília/DF), via internet