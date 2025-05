5 concursos públicos nacionais com inscrições abertas no mês de maio

Entre órgãos públicos e privados, são oferecidas vagas cujos salários podem chegar até R$ 19 mil - Foto: Reprodução

O mês de maio prepara diversas oportunidades de concursos públicos, inclusive aqueles que foram bastantes esperados, com a da Polícia Federal (PF) que oferece 192 vagas para diversos cargos.

Entre órgãos públicos e privados, são oferecidas vagas cujos salários podem chegar até R$ 19.610,00 e alcançam níveis médio, técnico e superior. As oportunidades chegam a diversos estados brasileiros, inclusive para a Bahia.

Exército Brasileiro - Escola para cadetes

A Escola Preparatória de Cadetes do Exército(EsPCEx), está até o dia 9 de maio com inscrições abertas para concurso público de nível médio. São oferecidas 440 vagas para todos os sexos na no Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico.

Do total de vagas, 400 são reservadas para candidatos masculinos, sendo 320 para ampla concorrência e 80 reservadas para negros. As outras 40 são destinadas a mulheres, sendo 32 para ampla concorrência e 8 para candidatas negras.

Os interessados em se candidatar devem se cadastrar pelo site da EsPCEx. A taxa de inscrição é de R$ 100, que pode ser paga até 12 de maio.

Pré-Sal Petróleo S/A

A Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A - Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), está, até o dia 14 de maio, com inscrições abertas para um concurso público para preencher 100 vagas para profissionais do nível superior.

São oferecidas vagas para o cargo de Advogado, Analista de Gestão Corporativa, Analista de Tecnologia da Informação e Especialista em Petróleo e Gás. Ao serem contratados, os profissionais contarão com remuneração mensal que varia entre R$ 8.240,00 a R$ 19.610,00.

Interessados poderão se inscrever por meio do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). As taxas de inscrições variam entre R$ 100,00 a R$ 150,00. A previsão para a aplicação das provas objetivas é no dia 29 de junho de 2025, no Rio Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Salvador (BA).

CONAB

Para preencher 403 vagas no Brasil, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) abriu as inscrições para um concurso público. São oferecidas oportunidades de nível médio e superior para cargos de Assistente e de Analista, com salários que chegam a R$ 8.140,88

O salário-base para o cargo de Analista é de R$ 8.140,88 e para o cargo de Assistente é de R$ 3.459,87. 2.5. A jornada de trabalho é de até 40 horas semanais.

As inscrições seguem até o dia até as 23h59min do dia 15 de maio de 2025, e podem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto CONSULPAM. O valor das inscrições será de R$ 50,00 para cargos de nível médio e de R$ 80,00 para cargos de nível superior.

Exército Brasileiro - Escola de Sargentos das Armas

O Exército Brasileiro divulgou o edital para o Concurso de Admissão aos Cursos de Formação e Graduação de Sargentos (CFGS) para o ano letivo de 2025/2026. Serão disponibilizadas 1.125 vagas, distribuídas entre Área Geral - Combatente, Logística - Técnica e Aviação; Área Música (ambos os sexos); Área Saúde (ambos os sexos).

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site da ESA até o dia 18 de maio de 2025, com taxa de R$ 95,00. O concurso será dividido em quatro etapas: Exame Intelectual (EI); Exame de Habilitação Musical (EHM); Inspeção de Saúde e Exame de Aptidão Física: Agendados para janeiro de 2026 e Avaliação Psicológica: prevista para o dia 25 de fevereiro de 2026.

Polícia Federal

Até o dia 21 de maio, estarão abertas as inscrições para as 192 vagas para o concurso público da Polícia Federal (PF). As vagas são distribuídas entre cargos de níveis médio e superior, cujos os salários iniciais podem chegar a R$ 11 mil, conforme a função escolhida.

A seleção será organizada pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos). As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site da banca organizadora.

As taxas de participação são de R$ 90 para cargos de nível médio e R$ 110 para os de nível superior. As provas objetiva e discursiva estão marcadas para o dia 29 de junho, em todas as capitais do país.