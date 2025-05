CNU 2025 terá 3,3 mil vagas e bonificação para mulheres; veja detalhes

Serão 3.352 vagas distribuídas em 35 órgãos federais - Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

O governo federal anunciou na segunda-feira, 28, a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Serão 3.352 vagas distribuídas em 35 órgãos federais, entre provimento imediato, 2.180 vagas - sendo 1.672 de nível superior e 508 de nível intermediário, e cadastros reserva (1.172).

O edital será publicado em julho - mesmo mês em que começam as inscrições para o concurso -, e as provas objetivas realizadas em outubro. Essa edição também tem previsão de provas aplicadas em 228 localidades do país. As provas discursivas devem ser aplicadas em dezembro, apenas para os candidatos habilitados.

De acordo com a ministra Esther Dweck, da Gestão e Inovação, o certame continuará seguindo a forma de inscrição nos nove blocos temáticos, igual à realizada na primeira, permitindo que os candidatos definam sua lista de preferência.

A convocação para a segunda fase incluirá candidatos aprovados em nove vezes o número de vagas previstas para cada cargo, tanto na ampla concorrência quanto nas vagas reservadas. Os resultados da segunda edição do CNU serão divulgados em fevereiro de 2026.

Novidades

O governo estuda implementar na edição deste ano um sistema de bonificação para mulheres nas fases iniciais do concurso como forma de reduzir o desequilíbrio de gênero entre os aprovados na primeira edição do CNU, feita em 2024. Apesar de as mulheres representarem 52% dos inscritos, a minoria dos aprovados, 41%, foram do sexo feminino.

A segunda edição do concurso não terá mais as “bolinhas” no preenchimento de informações dos cartões de resposta. No novo sistema, os candidatos serão identificados por um código de barras.

"Não significa que a gente não vá fazer o exame grafológico e todas as outras medidas de segurança que já existiam na prova. Mas isso também é uma forma de aumentar a segurança e facilitar um pouco a vida dos candidatos. Essa é uma inovação" , destacou a ministra.

O Executivo federal também anunciou que a escolha da banca do CNU 2025 deve ser feita em abril e que as provas serão realizadas no segundo semestre. A homologação está prevista para junho de 2026.

Não haverá outra edição do CNU em 2026 devido ao calendário eleitoral, que restringe a realização desse tipo de prova.

Distribuição de vagas

Vagas imediatas

Ministério da Gestão - 500 vagas de nível superior

Ministério das Cidades - 15 vagas de nível superior

Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - 64 vagas de nível superior

Ministério do Turismo - 8 vagas de nível superior

Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional - 10 vagas de nível superior

Ministério da Fazenda - 30 vagas de nível superior

Ministério da Pesca e Aquicultura - 33 vagas de nível superior

ANP - 66 vagas (50 de nível superior e 16 de intermediário)

Anac - 70 vagas de nível intermediário

Anatel - 50 vagas de nível intermediário

ANM - 80 vagas de nível intermediário

ANS - 20 vagas de nível intermediário

ANTAQ - 30 vagas de nível intermediário

ANTT - 50 vagas de nível intermediário

Anvisa - 14 vagas de nível intermediário

Comando da Aeronáutica - 90 vagas de nível superior

Comando do Exército - 131 vagas de nível superior

Comando da Marinha - 140 vagas de nível superior

Hospital das Forças Armadas - 130 vagas (100 de nível superior e 30 de intermediário)

Fundacentro - 65 vagas de nível superior

ITI - 50 vagas de nível superior

Imprensa Nacional - 14 vagas de nível superior

Enap - 21 vagas de nível superior

Iphan - 60 vagas de nível superior

Fundação Biblioteca Nacional - 14 vagas de nível superior

Fundação Cultural Palmares - 10 vagas de nível superior

Fundação Joaquim Nabuco - 20 vagas de nível superior

Funarte - 28 vagas de nível superior

Ibram - 28 vagas de nível superior

Ancine - 20 vagas de nível superior (10 de nível superior e 10 de intermediário)

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) - 94 vagas (61 de nível superior e 33 de intermediário)

Instituto Nacional de Cardiologia (INC) - 75 vagas (52 de nível superior e 23 de intermediário)

Instituto Nacional do Câncer (Inca) - 84 vagas (30 de nível superior e 54 de intermediário)

Instituto Evandro Chagas (IEC) - 38 vagas (28 de nível superior e 10 de intermediário)

Centro Nacional de Primatas - 28 vagas (10 de nível superior e 18 de superior)

Vagas de cadastro de reserva

MGI (assistente social, médico e psicólogo) - 172 vagas de nível superior