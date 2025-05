Concurso do Exército está com inscrições para 440 vagas de cadetes

São oferecidas 440 vagas para todos os sexos - Foto: Reprodução

A Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), está até o dia 9 com inscrições abertas para concurso público de nível médio. São oferecidas 440 vagas para todos os sexos.

As inscrições estão abertas até 9 de maio, e os interessados em se candidatar devem se cadastrar pelo site da EsPCEx. A taxa de inscrição é de R$ 100, que pode ser paga até 12 de maio.

Do total de vagas, 400 são reservadas para candidatos masculinos, sendo 320 para ampla concorrência e 80 reservadas para negros. As outras 40 são destinadas a mulheres, sendo 32 para ampla concorrência e 8 para candidatas negras.

Quem pode se inscrever no concurso?

Podem se candidatar à seleção os indivíduos com, no mínimo, 17 e, no máximo, 22 anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula; ser brasileiro nato; possuir carteira de identidade civil ou militar e possuir comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Etapas da seleção

O processo seletivo é composto por diversas fases, incluindo o Exame Intelectual — que abrange disciplinas como matemática, física, química, história, geografia, português e inglês, além de uma redação.

Aprovados na prova objetiva serão convocados para as demais fases, como Inspeção de saúde; Exame de aptidão física; Avaliação Psicológica e Comprovação dos requisitos para matrícula.

Curso de formação militar

Os candidatos aprovados e classificados iniciarão a formação em 2026, visando se tornarem oficiais da Linha de Ensino Militar Bélico do Exército.

A formação na EsPCEx tem duração de um ano, em regime de internato, na cidade de Campinas (SP), onde os militares em formação receberão o título de aluno e vão se preparar para ingressar na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), localizada em Resende (RJ), onde cursarão mais quatro anos de formação militar como cadete.

Ao concluírem com aproveitamento o curso na Aman, serão declarados aspirantes a oficial e seguirão carreira no Exército.