Marinha abre concurso público com salário de R$ 9 mil

Marinha do Brasil - Foto: Divulgação

A Marinha do Brasil anunciou a abertura de um novo concurso público com 25 vagas destinadas ao Quadro Complementar de Oficiais. As oportunidades são voltadas para candidatos com formação em nível superior e oferecem remuneração inicial de R$ 9.070,60, já incluindo adicionais e gratificações.

As vagas estão distribuídas entre os Corpos da Armada, Fuzileiros Navais e Intendentes, exigindo graduação em áreas como engenharias, ciências náuticas, biologia, educação física, administração, contabilidade, economia, entre outras.

Quem pode fazer o concurso da Marinha?

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter menos de 29 anos até 30 de junho de 2026 e altura entre 1,54m e 2m.

As inscrições estarão abertas de 28 de abril a 12 de maio, exclusivamente pelo site oficial da Marinha.

A taxa de inscrição é de R$ 140, com possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea, desde que a solicitação seja feita entre os dias 28 de abril e 5 de maio.

Como funciona o processo seletivo do concurso da Marinha?

O processo seletivo será composto por diversas fases, incluindo prova escrita com questões objetivas e redação, inspeção de saúde, teste de aptidão física, análise de títulos, avaliação psicológica, verificação documental e procedimento de heteroidentificação.

As provas estão previstas para o dia 24 de agosto e terão duração de cinco horas.

A avaliação contará com:

50 questões, sendo 40 de conhecimentos específicos e 10 de inglês

uma redação.

Para seguir na seleção, o candidato deve atingir pelo menos 50% de aproveitamento em cada etapa

O que acontece após a aprovação no processo seletivo?

Os aprovados ingressarão no Curso de Formação de Oficiais (CFO), realizado no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro.

O curso começa com um período de adaptação de aproximadamente duas semanas, seguido de atividades teóricas e práticas voltadas para a atuação em unidades da Marinha em todo o território nacional.

Durante a formação, os alunos recebem, além da remuneração, benefícios como alimentação, uniforme e assistência médica, odontológica, psicológica, social e religiosa.