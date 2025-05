Concurso da Polícia Federal terá 1 mil vagas e pagará até R$ 28,8 mil

Certame da PF vai oferecer vagas com salários de até 1 mil - Foto: Arquivo / PF / Divulgação

Anunciado para acontecer este ano, o concurso da Polícia Federal (PF) deve ter edital divulgado no dia 20 de maio. Serão oferecidas 1.000 vagas imediatas para cinco cargos da área policial e salários que chegam a até R$ 28.831,70.

O Cebraspe deve ser a banca escolhida pela elaboração do concurso, já que é conhecida por seus concursos de segurança pública. A previsão para a assinatura do contrato com a empresa é no dia 5 de maio e a aplicação das provas está prevista para julho.

Detalhes

Serão oferecidas 630 vagas para agente, 160 vagas para escrivão, 120 para delegado, 21 papiloscopista e 69 para perito criminal (13 especialidades). Dentre as etapas do concurso, será exigido provas objetivas e discursivas; teste físico; avaliações médicas; psicológicas e sociais; prova oral (no caso de delegado) e Curso de Formação Profissional.

Os salários de agente, escrivão e papiloscopista variam entre R$ 15.164,81 em 2025 e R$ 15.710,10 em 2026. Já para delegado e perito criminal, a base salarial é de R$ 27.800 em 2025 e R$ 28.831,70 em 2026. Todos os cargos terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1 mil, além de outros benefícios concedidos aos servidores do Executivo Federal.

Etapas

A seleção será composta por duas grandes etapas. A primeira incluirá Provas objetiva e discursiva; Teste de Aptidão Física (TAF); Avaliações médica e psicológica; Verificação da autodeclaração étnico-racial (para candidatos negros); Avaliação biopsicossocial (para candidatos com deficiência); Entrega da Ficha de Informações Confidenciais (FIC); Prova oral (somente para o cargo de delegado) e Avaliação de títulos (aplicada apenas a delegado e perito)

Já a segunda etapa será o Curso de Formação Profissional (CFP), realizado em duas fases: a primeira voltada exclusivamente ao cargo de agente de polícia, com início em 26 de janeiro de 2026, e a segunda para os demais cargos, com início previsto em 18 de maio do mesmo ano. A investigação social, de caráter eliminatório, também fará parte dessa fase.