IBGE abre processo seletivo para vagas com salários de até R$ 3,3 mil

O IBGE também é o responsável direto pela organização do certame - Foto: Tânia Rego | Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para um processo seletivo que oferece 39 vagas temporárias para os cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ).

As vagas estão distribuídas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina.

O cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento oferece 38 vagas, com remuneração mensal de R$ 2.676,24. Para Supervisor de Coleta e Qualidade, há uma vaga disponível, com salário de R$ 3.379,00.

Vagas

São exigidos para ambos os cargos, ensino médio completo. Para a função de Supervisor, é necessário possuir CNH de categoria B, válida, seja provisória ou definitiva.

O contrato de trabalho é temporário, com duração inicial de 30 dias, podendo ser prorrogado mensalmente até o limite de 12 meses, de acordo com a necessidade do IBGE e disponibilidade orçamentária. A carga horária prevista é de 40 horas semanais, com jornada diária de 8 horas.

Além dos salários, os selecionados terão direito a benefícios como auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000,00, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e décimo terceiro salário proporcionais.

Inscrições

As inscrições iniciaram no dia 24 e terminam na quarta-feira, 30. O procedimento é presencial, nos postos de inscrição indicados no Anexo I do edital, disponível no site oficial do IBGE. Para se inscrever, o candidato deve apresentar o formulário de inscrição preenchido e assinado. Não haverá cobrança de taxa.

A seleção será realizada por meio de análise de títulos, com caráter classificatório. A pontuação considera a formação acadêmica, variando entre ensino médio completo, graduação incompleta e graduação completa, conforme tabela disposta no Anexo V do edital. A pontuação máxima possível é de 10 pontos.

O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado em 15 de maio. O IBGE é o responsável direto pela organização do certame, sem a contratação de banca externa.

Processo seletivo

Paralelamente, o IBGE prepara um novo processo seletivo para 2025, com previsão de 9.580 vagas, sendo 8.480 para Agente de Pesquisas e Mapeamento e 1.100 para Supervisor de Coleta e Qualidade. A escolha da banca organizadora para este novo edital está prevista para ser concluída até 5 de maio de 2025.

O edital completo, incluindo a lista dos municípios com vagas e endereços dos postos de inscrição, pode ser consultado no site do IBGE.