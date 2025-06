Junho está com inscrições abertas em concursos que pagam até R$ 27 mil

São oferecidas mais de 3 mil vagas são para diversos cargos em todo o Brasil - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

Junho iniciou com oportunidades em concursos públicos em todo o Brasil. Diversos órgãos e entidades públicas estão com inscrições abertas para ao menos 3.247 vagas e salários que podem chegar a até R$27.800.

As chances são para cargos de níveis médio, técnico e superior, e cargos diversos que podem ser na área federal, de segurança, jurídica e muito mais.

Confira as oportunidades:

Concurso ANPD

Até o dia 15 de junho, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) está com inscrições abertas para um Processo Seletivo Simplificado (PSS), que visa contratar, por tempo determinado, profissionais de nível superior e de nível médio.

Estão sendo oferecidas 1.917 vagas temporárias, com iniciais de R$9.047. As provas estão previstas para o dia 17 de agosto de 2025 nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

São oferecidas 213 vagas para todas as áreas da ANPD, distribuídas da seguinte forma: 50 para Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial, de Tecnologia da Informação e de Engenharia Sênior, com remuneração R$ 9.047,00; 101 para Atividades Técnicas de Complexidade Intelectual (R$ 6.681,70); 51 para Atividades Técnicas de Suporte de nível superior (R$ 4.142,00). Também há 11 vagas para Atividades Técnicas de Formação Específica de nível intermediário (R$ 1.853,00).

Banca: Iades

Cargos: diversos

Salários: entre R$1.853 e R$9.047

Vagas: 1.917 vagas (213 imediatas e 1.704 de cadastro de reserva)

Inscrição: 23 de maio e 15 de junho, pelo site do IADES.

Prova: 17 de agosto

Concurso PF Policial

Faltam apenas três dias para o fim das inscrições do concurso da Polícia Federal (PF), da área Policial, que podem ser feitas até o dia 13 de junho, no portal da banca Cebraspe.

Ao todo, a Polícia Federal oferece mil vagas em carreiras de nível superior, com iniciais de até R$27 mil. O concurso é voltado para as vagas de delegado, perito criminal, agente, escrivão e papiloscopista. Na área policial são mil vagas disponíveis.

A remuneração inicial para os cargos de Delegado de Polícia Federal e Perito Criminal Federal, em todas as especialidades, parte de R$ 26.800. Já para os cargos de Escrivão, Agente e Papiloscopista, o salário inicial é de R$ 14.164,81.

Banca: Cebraspe

Cargo: agente, escrivão, delegado, perito e papiloscopista

Requisito: nível superior

Salários: até R$27.800

Vagas: mil

Inscrição: 26 de maio até 13 de junho, pelo site da Cebraspe

Prova: 27 de julho

Concurso TCU (técnicos)

Com 60 vagas de nível médio, o concurso do Tribunal de Contas da União (TCU) recebe inscrições até o dia 17 de junho, no portal da banca Cebraspe. Do total de vagas, 40 são para técnico de controle externo, que exige nível médio e salário de R$ 15 mil.

Além disso, 20 vagas são destinadas ao cadastro de reserva. O regime de contratação é o estatutário, com estabilidade. As inscrições podem ser feitas entre os dias 30 de maio e 17 de junho, no site do Cebraspe, organizador do certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 70.

Banca: Cebraspe

Cargo: técnico federal de controle externo

Requisito: nível médio

Salários: R$15.128,26

Vagas: 60

Inscrição: 30 de maio até 17 de junho, pelo site da Cebraspe.

Prova: 3 de agosto.

Concurso EsFCEx

A Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (EsFCEx) está até o dia 14 de junho com inscrições abertas para um concurso com 270 vagas. A seleção conta com 270 vagas e salários iniciais que chegam a R$8.245.