Trens do VLT chegam à Bahia de carretas; saiba custo da operação

VLT de Cuiabá - Foto: Divulgação/Governo do Estado da Bahia

Em manutenção na unidade da fabricante Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), em Hortolândia (SP), os trens que compõem o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) de Salvador chegarão à Bahia transportados por carretas. A operação de traslado, que deve durar por volta de quatro dias, custará R$ 11 milhões para os cofres públicos.

Comprados do governo de Mato Grosso em 2024 por R$ 793,7 milhões, que serão pagos pela Bahia em quatro parcelas anuais, os trens do VLT chegaram a Cuiabá em 2014 da Espanha e desde então encontram-se sem uso.

Segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, serão ao todo 40 composições, cada uma com sete carros, divididas em três partes. A previsão é que a primeira locomotiva chegue à capital baiana ainda em dezembro deste ano e os testes se iniciem até o início de 2026.

Após ser adquirido pelo governo Jerônimo Rodrigues (PT), o veículo foi enviado para a unidade da CAF em Hortolândia (SP), onde permanece em processo de revisão e adaptações técnicas.

Chegada na Bahia

Em visita a Salvador para iniciar os trâmites da logística para a chegada dos trens, com a instalação de uma rampa de acesso, o coordenador de manutenção da CAF, o engenheiro eletricista baiano José Raimundo dos Santos, que acompanha de perto todo o processo em Cuiabá desde o início, explicou que o modal chegará desacoplado em três modos.

| Foto: Divulgação/Governo do Estado da Bahia

Com o modal no pátio, ele e sua equipe vão realizar os acoplamentos elétrico e mecânico, ou seja, fazer a recomposição dos trens e levar ele para o galpão de manutenção, para dar início aos testes.

“Assim que as carretas chegarem, vamos descer os trens e acoplar as composições, eletricamente, mecanicamente e daí iniciar a fase de testes dinâmicos”, detalhou.

Segundo José Raimundo, os últimos trens destinados à manutenção já estão a caminho da unidade da CAF, em Hortolândia. O engenheiro ficará responsável ainda por todo o processo de desembarque, acoplamento e testes do modal em Salvador.

Trens parados?

Ao contrário do que muitos pensam, apesar de não estarem sendo utilizados para transporte público, o modal não ficou abandonado e deteriorado nesses anos, ele vem passando por rotinas rigorosas de manutenção, conforme destaca José.

“A gente atua com rotinas rigorosas de manutenção preventiva, conservação, zeladoria, energização, movimentação e conseguimos manter o trem no alto padrão de qualidade. [...] É um trem moderno, cheio de recursos tecnológicos, tem uma tecnologia embarcada incrível. Uma tecnologia que vai ser muito útil aqui pra Bahia”, disse, ao ressaltar que o maior desafio foi manter o alto padrão de qualidade.

| Foto: Divulgação/Governo do Estado da Bahia

“É um projeto que vai revolucionar a mobilidade urbana de Salvador. O trem é muito bom , tem uma tecnologia muito incrível, é cheio de recursos, de eletrônica, de potência, de telecomunicações, de redes de computadores, o trem é vanguarda”, reforçou.

Estado dos trens

O diretor de obras da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), Eracy Lafuente, em conversa com o Portal, detalhou os estados dos trens. De acordo com ele, apesar de estarem sem uso há 10 anos, o modal ainda é novo.

| Foto: Divulgação/Governo do Estado da Bahia

“Nós estamos comprando um veículo novo que nunca foi usado e que nunca saiu de uma atividade de transporte. O que estamos fazendo é revisar todo o equipamento e não é uma requalificação. [...] Ele está indo para lá [SP], para revisitar o tema. Então, nós vamos estar mudando borracha, vamos estar olhando para as baterias, o desempenho. São trens novos. A gente tá pintando ele externamente pelo uso, mas também pelo design. O design dele não é o design que a gente quer, ele está sendo modificado, a sua pintura e o seu conceito estético, em razão do novo comprador. [...] Se ele não foi usado é um trem novo, mas fora da data de fabricação”, ressaltou.

O trem do VLT é do tipo URBOS 100, considerado um dos melhores modelos devido à sua durabilidade, eficiência e conforto. O URBOS 100 foi lançado em 2008 e é fabricado, até hoje, pela CAF. Cada composição é formada por sete vagões, com duas cabines e comportam 400 passageiros.

| Foto: Divulgação/Governo do Estado da Bahia

Obras do VLT

Orçado em mais de R$ 3,6 bilhões, o Veículo Leve Sobre Trilhos de Salvador recebeu autorização para o início das obras em junho de 2024.

O modal visa substituir o antigo trem do subúrbio, conectando a Ilha de São João, o Subúrbio Ferroviário, o centro e a orla da cidade. No total, o modal terá 36,4 quilômetros, com 34 paradas. A expectativa é de que o primeiro lote, que liga a Calçada até a Ilha de São João seja entregue aos soteropolitanos ainda no primeiro semestre de 2026.