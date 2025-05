Vagões do VLT e Metrô de Salvador contarão com Wi-Fi gratuito

Trem do VLT | Trem do Metrô - Foto: Divulgação

Os vagões dos trens do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas e do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que está com obras em andamento, terão Wi-Fi gratuito. Atualmente, o serviço já está disponível nos mezaninos e nas plataformas de embarque e desembarque de todas as estações de metrô.

Conforme antecipou o diretor de obras da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), Eracy Lafuente ao Portal A TARDE, a rede nos vagões do metrô deve ser implantada em até 60 dias.

Eracy destacou também que o sistema contribuirá em vários sentidos com a rotina dos passageiros. “É uma economia para as pessoas, que muitas vezes usam sua renda apertada para contratar pacotes de internet. Com o acesso gratuito, esse gasto poderá ser destinado a outras necessidades.”

Investimento

A implementação do Wi-Fi nos trens do metrô e, futuramente, do VLT integra o orçamento da ampliação do Tramo III do metrô.

“Quando ampliamos o metrô até Águas Claras, mexemos no localizador que estava no trem e investimos em cabeamento para instalação de roteadores de Wi-Fi dentro dos vagões. Esse investimento foi feito junto ao PAPIS e, somando com o Wi-Fi, totalizou R$ 11 milhões na época”, detalhou.

Wi-Fi no metrô

Os clientes do metrô já têm acesso ao Wi-Fi gratuito nas plataformas de embarque e desembarque desde 2022.

Além da tecnológica, está disponível a realização da recarga do Cartão Integração pelo WhatsApp e um sistema que informa o tempo do próximo trem a chegar.

Para ter acesso ao Wi-Fi nas estações de metrô, basta o cliente se conectar à rede “ConectaBahia” e efetuar um cadastro simples com nome, CPF, endereço de e-mail válido e senha de acesso. Depois desse cadastro inicial, o cliente poderá acessar o serviço em qualquer estação sem a necessidade de um novo cadastro.

A CCR ainda ressalta que o acesso concedido é de 10 minutos por cada conexão, podendo ser renovado. Dois links são dedicados para esse serviço. O projeto não contempla cobertura em terminais de ônibus.