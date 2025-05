Caravana da Ciência: ministra revela motivo de lançamento na Bahia

Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação - Foto: Thuane Maria/GOVBA

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos desembarcou em Salvador nesta semana para lançar um pacote de ações que amplia laboratórios escolares e reforça a educação científica na Bahia.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, a ministra explicou o motivo de ter escolhido a Bahia para iniciar a Caravana da Ciência para comemorar os 40 anos de aniversário da pasta. Ela destacou o empenho do governador Jerônimo Rodrigues para trazer o projeto para o estado.

“A gente resolveu inaugurar essa caravana na Bahia pela determinação do governador Jerônimo de contribuir com a política pública que estamos fazendo em nível nacional. Por exemplo, nós dobramos a quantidade de laboratórios que estavam previstos na Bahia. Eram 90 e a gente dobrou para 180 laboratórios. Hoje são 90 cidades a mais que estão sendo agraciadas pelo Laboratório Mão na Massa. São laboratórios para introduzir a juventude na indústria 4.0, na robótica, impressora 3D, microeletrônica. Por conta dessa vontade política do governador Jerônimo, a gente veio iniciar a caravana por aqui”, destacou a ministra.

Na ocasião, Luciana também elencou os investimentos robustos que a pasta está fazendo no estado. Ela informou que somente no governo Lula, a Bahia recebeu seis vezes mais investimentos na área de ciência, tecnologia e inovação do que na gestão anterior.

“Nós fizemos aqui um investimento, só no dia de hoje, de R$ 67,4 milhões. Foram cerca de R$ 44,4 milhões da nossa parte, mais R$ 22,9 milhões por parte do governo do Estado, criando essa soma de investimentos para essa política pública tão estruturante e estratégica. Portanto, é um conjunto de medidas que , somando quase dois anos e meio, representam um investimento aqui na Bahia seis vezes maior do que nos quatro anos do outro governo em ciência, tecnologia e inovação. No total, são R$ 752 milhões versus R$ 120 milhões do governo anterior, o que revela uma vontade política, uma determinação do presidente Lula de fazer valer essa política pública tão estruturante”, disse a gestora.