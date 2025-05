POLÊMICA Isidório defende uso de bebê reborn, mas alerta: "Sem importunar o SUS" Deputado baiano dicursou com brinbquedo no colo Por Redação 21/05/2025 - 8:00 h

Isidório discursou no plenário da Câmara dos Deputados com bebê reborn no colo - Foto: Reprodução

O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) viralizou mais uma vez nas redes sociais. Agora, o motivo foi um discurso feito de forma inusitada no plenário da Câmara dos Deputados na terça-feira, 20. O parlamentar baiano apareceu com um bebê reborn no colo e falou sobre a moda do momento. Ele defendeu que não é pecado o uso do brinquedo, mas alertou para os cuidados com as crianças de carne e osso. Leia Também: Igreja de Salvador faz anúncio sobre batismo de bebê reborn Mães de bebê reborn não terão prioridade no transporte, diz prefeitura Saiba quanto custa uma bebê reborn, a nova moda do momento “Peço a quem gasta com fantasias para bonecos de silicone, que visite orfanatos, abrigos de idosos ou casas de acolhimento. É preciso lembrar das crianças de carne e osso, feitas por Deus, com espírito e alma que muitas vezes estão abandonadas, passando fome, frio e necessidade”, alertou Isidório. Ele criticou pessoas que procuram atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) ou solicitam bênçãos religiosas para os brinquedos. “Que tenham, que brinquem com seus bonecos e bonecas, mas sem querer importunar o SUS, ou padres e pastores para ter que abençoar seus objetos de silicone”, afirmou. Veja o discurso: Projeto para ‘mães reborns’ Em meio ao ‘boom’ da maternidade de bebês reborns, a deputada federal Rosângela Moro (União Brasil-SP) protocolou um projeto de lei para cuidados com a saúde mental das pessoas que cuidam dos bonecos hiper-realistas que imitam recém-nascidos. Preocupada com a repercussão, a parlamentar quer criar um programa de assistência psicológica no Sistema Único de Saúde (SUS) para quem desenvolve vínculo emocional com os bebês de plástico. Um dos argumentos apresentados pela legisladora para apresentação da proposta leva em conta os recentes pedidos de auxílio-maternidade e acompanhamentos em consultas médicas, seja de emergência ou urgência.

