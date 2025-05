VLT: "Principal obra de mobilidade urbana do Brasil", diz deputado

Presidente da CTB, Ana Cláudia, ao lado do deputado Robinson Almeida - Foto: Divulgação

Em audiência pública realizada nesta terça-feira, 20, na Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado estadual Robinson Almeida (PT), proponente do evento, destacou o impacto transformador do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador.

“Essa audiência pública tem o propósito de dar conhecimento à principal obra de mobilidade urbana em execução no Brasil, que é o VLT”, declarou o parlamentar, ao abrir os debates que reuniram representantes do governo, parlamentares, lideranças comunitárias e entidades civis.

Sob a gestão do governador Jerônimo Rodrigues (PT), as obras já receberam um investimento de R$ 687 milhões. De acordo com os dados divulgados na audiência, o primeiro lote está com 18,67% de execução, seguido pelo segundo, com 13,30%, e o terceiro, ainda em estágio inicial, com 1,51%. No primeiro lote, mais de 1.295 trabalhadores estão em atividade — 97% deles são baianos.

O projeto do VLT de Salvador contempla 36,4 quilômetros de trilhos com 34 paradas. O primeiro trecho ligará a região do Comércio à Ilha de São João, em Simões Filho. O investimento total está estimado em mais de R$ 5 bilhões até a conclusão.

Entre os equipamentos previstos estão Wi-Fi gratuito nas estações e trens, unidade de beneficiamento de pescado e requalificação urbana no entorno. Além disso, investimento em drenagem pluvial promete sanar problemas com alagamentos na região da Calçada. A entrega da primeira etapa está prevista para 2026.

A secretária estadual de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira, enfatizou a dimensão social do VLT.

“Essa não é só uma obra de transporte. É uma revolução urbanística, que está gerando milhares de empregos e inclui projetos como o Mercado da Sardinha e a revitalização da antiga Fábrica São Brás. É o projeto de maior importância econômica e social em execução no Brasil hoje”, afirmou.

A presidente da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), Ana Cláudia Nascimento, destacou o ritmo acelerado das obras. “Estamos superando o cronograma e nos preparando para dobrar a extensão de trilhos na Região Metropolitana de Salvador. Serão 80 km entre metrô e VLT”, projetou.

Já o diretor de obras da CTB, Eracy Maciel, detalhou os aspectos técnicos e financeiros, especialmente os relacionados ao primeiro lote. Em 11 meses, R$ 420 milhões já foram desembolsados, incluindo materiais rodantes, equipamentos, desapropriações e infraestrutura.

“É uma obra que resgata um problema antigo e se projeta como referência nacional pela sua complexidade e execução acelerada”, declarou.

Diversos desdobramentos e demandas foram levantados, entre eles:

Criação de escola de tempo integral e uma unidade do IFBA no Subúrbio;

Programa Minha Casa, Minha Vida para a população afetada;

Tratamento anticorrosivo dos VLTs;

Melhorias na travessia Ribeira-Plataforma;

Canal de drenagem próximo ao Hotel Oásis, no Lobato;

Requalificação da orla e implantação de áreas de lazer;

Garantia de indenizações justas para desapropriados;

Inclusão de rodoviários no mercado de trabalho do VLT;

Proteção ambiental da Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Cobre.

Ao final o evento, o deputado Robinson Almeida reforçou o caráter reparador da obra para o Subúrbio de Salvador.

“Há uma revolução em curso nessa região esquecida há 500 anos. O VLT é mobilidade, mas também é infraestrutura, habitação, educação, saúde e qualidade de vida para o povo. É desenvolvimento com justiça social, porque esse é o caminho quando você leva a infraestrutura de transporte”, enfatizou.

“E, como vimos aqui na audiência, não é só transporte, há investimentos em habitação, em drenagem pluvial, encosta e infraestrutura urbana. Isso, certamente, vai representar muito mais qualidade de vida para a população do subúrbio”, concluiu o deputado do PT.

Além do deputado Robinson Almeida, também participaram da audiência os deputados Eduardo Salles, Maria Del Carmen, Radiosvaldo, Raimundinho da JR, Marcelino Galo e Fabíola Mansur, além do ex-vereador Tiago Ferreira e lideranças do Subúrbio Ferroviário.