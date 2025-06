VLT terá extensão Calçada-Comércio financiada com sobra de recursos do metrô

Obras do VLT de Salvador - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

O Governo da Bahia já está finalizando os estudos para a extensão do Trecho 4 do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que ligará a Calçada ao bairro do Comércio, em Salvador.

Conforme antecipado ao Portal A TARDE, a obra será financiada com cerca de R$ 100 milhões de recursos economizados da execução do Tramo III do metrô, que integra a Linha 1 entre as Estações Pirajá e Águas Claras.

“Isso se deve aos valores que a gente conseguiu economizar e não utilizou no empréstimo para o investimento do tramo III do metrô. Então, a gente está refazendo a metafísica, aprovando na Caixa essa verba e destinando para esse investimento. Logo, logo, nós já vamos estar realizando a ordem de serviço deste trecho”, detalhou o diretor de Obras da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), Eracy Lafuente ao Portal.

O investimento previsto inclui recursos do governo estadual e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). “Sobrou algo em torno a R$ 100 milhões [do orçamento do metrô]. Somando a nossa verba, mais a verba do FGTS, mais a contrapartida obrigatória, vai ter mais uma contrapartida, algo em torno de R$ 10 milhões, que a gente vai incluir nesse investimento.”

A expectativa é que a ordem de serviço seja emitida em até dois meses, com início das obras logo em seguida.

O trecho, com cerca de 3,6 km, ligará a Estação da Calçada ao Terminal Náutico Turístico, no bairro do Comércio.

VLT no Comércio

Em outubro do ano passado, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) transferiu uma licença ambiental, que tinha sido concedida para o Metrogreen Skyrail Concessionária, ao governo do Estado da Bahia, através da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), para a implantação do trecho 4 do VLT de Salvador, que vai até o comércio.

O projeto anterior do VLT, tocado pelo consórcio Skyrail, previa o percurso, que circularia em 23,3 km de viadutos, saindo da Ilha de São João para o Comércio e para o Acesso Norte, interligando com o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL).

No entanto, com a decisão do governo de romper o contrato com a concessionária no ano passado, uma nova proposta para o modal foi montada e o trecho 4, entre a Calçada e Comércio, foi retirado do projeto.

O novo projeto licitado pelo governo e com ordem de serviço já assinada trata-se de um VLT, propriamente dito, com o seu trajeto de 36,4 km quase todo realizado em nível, em trilhos instalados no canteiro central de vias, como as avenidas Afrânio Peixoto, 29 de Março e Orlando Gomes, além da Estrada do Derba (BA-528) e da Via Alimentadora Parque São Bartolomeu, ainda a ser construída.

Após promessas de reintegrar o trecho 4 ao projeto, em dezembro do ano passado, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) alterou uma lei antiga para viabilizar a ampliação do transporte.

A medida de nº 13.194 de 19 de novembro foi aprovada inicialmente em 2014, no final da gestão de Jaques Wagner. Na ocasião, o então governador do Estado recebeu a autorização para a contratação de um empréstimo de crédito interno de R$ 800 milhões, direcionados para a execução das obras do Projeto Metrô de Salvador - Linha 1 - Tramo 3 - Pirajá-Águas Claras-Cajazeiras, integrante do Programa Pró-Transporte - PAC - Pacto da Mobilidade.

Após alteração para redirecionar os recursos, a pedido do governo Jerônimo, autorizada pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em dezembro de 2024, o recurso passou a cobrir também os investimentos da execução das obras do VLT trecho 4..

Atualmente, as obras do VLT de Salvador avançam nos lotes 1 e 2, com 18,67% e 13,30% de execução, respectivamente. Com investimento de R$ 5 bilhões, ao todo, até o momento o modal tem três trechos com projetos prontos e capacidade para transportar até 100 mil passageiros por dia.