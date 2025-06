VLT Salvador: governo cria comissão para iniciar testes dos trens

Trens do VLT de Salvador em procedimentos na fábrica em São Paulo - Foto: Eracy Lafuente / CBT / Divulgação

O governo da Bahia, por meio da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), instituiu uma Comissão Especial de Licitação responsável por conduzir um dos processos de contratação dos serviços para a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador.

Conforme documento de anúncio, o grupo será encarregado de conduzir e julgar as etapas licitatórias destinadas à contratação de empresa especializada para a elaboração e execução dos seguintes serviços:

de projetos básico e executivo;

fornecimento;

transporte;

montagem;

instalações;

testes e

comissionamentos dos sistemas de telecomunicações e sinalização e controle de trens do VLT.

A comissão será composta por cinco membros titulares, que ficarão responsáveis pela condução dos trabalhos.

Trens do VLT

A maioria dos trens que compõem o projeto do VLT de Salvador já está em manutenção para chegar à capital baiana no próximo ano. Vinte e nove dos 40 trens foram entregues à unidade da fabricante Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) em Hortolândia (SP), onde passam por revisão e adaptações técnicas.

As demais unidades devem chegar até o final de 2025. A previsão é que os testes nos trilhos comecem no início de 2026. As composições estão vindo de Cuiabá (MT), onde seriam usados em um sistema de VLT que acabou sendo descontinuado.

Visita do governador

Em fevereiro deste ano, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) fez uma vistoria técnica nos trens que serão usados no VLT, na sede da CAF, fabricante dos vagões. Jerônimo, que esteve ao lado da secretária de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Jusmari Oliveira, avaliou os equipamentos como “de muita qualidade”.

O trem do VLT de Salvador é do tipo URBOS 100, considerado um dos melhores modelos devido à sua durabilidade, eficiência e conforto. O URBOS 100 foi lançado em 2008 e é fabricado, até hoje, pela CAF. Cada composição é formada por 7 vagões, com duas cabines e comportam 400 passageiros.

O Governo da Bahia investiu cerca de R$ 820 milhões para a compra das 40 composições em parceria com o Governo do Mato Grosso.

A obra

Orçado em mais de R$ 3,6 bilhões, o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) de Salvador recebeu autorização para o início das obras em junho de 2024.

O modal visa substituir o antigo trem do subúrbio, conectando a Ilha de São João, o Subúrbio Ferroviário, o centro e a orla da cidade. No total, o modal terá 36,4 quilômetros, com 34 paradas. A expectativa é de que o primeiro lote, que liga a Calçada até a Ilha de São João seja entregue aos soteropolitanos ainda no primeiro semestre de 2026.