Trabalhador tem perna amputada após teto de igreja desabar em Jequié

A estrutura metálica e o telhado da igreja desmoronaram na terça, 10 - Foto: Divulgação | Corpo de Bombeiros da Bahia

Um trabalhador, atingido pelos destroços do teto da Paróquia São Judas Tadeu, em Jequié, que desabou na terça-feira, 10, precisou ter a perna amputada e está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral Prado Valadares.

Na manhã do dia 10 de junho, a estrutura metálica e o telhado da igreja, que passava por uma reforma, desmoronaram. De acordo com o Corpo de Bombeiros, três guarnições do 8º Batalhão resgataram 14 pessoas com vida após o desabamento.

Resgate das vítimas

Das vítimas resgatadas, nove foram encaminhadas ao Hospital Geral Prado Valadares pelas equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Outras cinco pessoas foram atendidas no local e não apresentavam ferimentos aparentes, não sendo necessário encaminhá-las a unidades de saúde.

Vistorias na igreja

Após o resgate, as guarnições especializadas em busca e resgate estrutural, juntamente com a Defesa Civil de Jequié e outros órgãos competentes, realizaram análises e varreduras no local para garantir que nenhuma outra vítima estivesse soterrada nos escombros, considerando inclusive a possibilidade de pessoas não identificadas no momento do acidente.

Após a conclusão das buscas e ser descartada a presença de outras vítimas, o local foi isolado. A Polícia Militar (PM) também atuou na ocorrência.