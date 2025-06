CBPM se associa à Câmara Brasil-Canadá para impulsionar mineração na Bahia

CBPM faz associação para impulsionar a Bahia - Foto: Wilson Sabadin/Divulgação/CBPM

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) oficializou, nesta quinta-feira (12), sua associação à Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC), durante cerimônia na sede da empresa, em Salvador.

A parceria estratégica marca um novo passo no processo de internacionalização da mineração baiana, com foco na atração de investimentos estrangeiros, promoção da sustentabilidade e inserção da Bahia nos mercados mais inovadores do mundo.

Reconhecida como uma das entidades mais ativas na promoção de negócios entre Brasil e Canadá, a CCBC deve ampliar o alcance institucional da CBPM, facilitando o intercâmbio tecnológico e a conexão com investidores e empresas internacionais. Para o presidente da companhia, Henrique Carballal, o momento representa uma virada na atuação da estatal.

“Nós deixamos de estar à mercê de qualquer tipo de especulação para ser protagonistas de um processo de relações econômicas internacionais a partir do controle do processo sendo nosso”, afirmou.

“Sob a liderança do governador Jerônimo Rodrigues, estamos nos tornando parceiros de um projeto concreto de busca por investimentos estrangeiros com base no que temos de mais valioso: os recursos minerais da Bahia, que são patrimônio do povo baiano”, completou.

Potencial mineral e inovação

A Bahia é um dos principais polos mineradores do país, com destaque para a variedade e o valor estratégico de suas jazidas.

Entre os minerais encontrados no estado estão níquel, cobre, cobalto, ferro, titânio, vanádio, grafita e terras raras — insumos considerados essenciais para a transição energética e o avanço da economia de baixo carbono.

Com a nova associação, a CBPM espera promover esses recursos de forma mais eficaz e responsável, alinhando-se às boas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).

Geração de oportunidades e impacto social

O presidente da CCBC, Hilton Reche Nascimento, celebrou a parceria e ressaltou o seu potencial de transformação.

“É uma grande honra ter a CBPM como nossa associada. Essa parceria representa não apenas a criação de oportunidades no setor mineral, mas também benefícios sociais e tecnológicos para a Bahia”, afirmou.

“Não existe desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social. Acreditamos que essa colaboração permitirá a troca de conhecimento e tecnologia entre Canadá e Bahia, sempre com respeito ao meio ambiente e às comunidades”, concluiu.