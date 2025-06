Neoenergia Coelba destaca trabalho para evitar acidentes no São João

Thiago Guth, diretor-presidente da Neoenergia Coelba - Foto: Rafael Sena | A TARDE

Presente no espaço do Grupo A TARDE na Bahia Farm Show 2025, nesta quarta-feira, 11, o diretor-presidente da Neoenergia Coelba, Thiago Guth, falou sobre a preocupação da empresa evitar evitar acidentes com a rede de distribuição elétrica no período de festas juninas.

Thiago Guth destacou que o trabalho de conscientização acontece de forma regionalizada, por meio de divulgação de medidas de precaução com o poder público local e com associações dessas regiões.

"Ter uma campanha de comunicação para reforçar a questão da segurança, mas como a empresa tem um trabalho regionalizado, esse time faz um trabalho ali com o poder local, com prefeituras e associações, e também temos um trabalho ali com a comunicação local. Com essa proximidade, a gente divulga questões de segurança do São João, por exemplo", explicou ao Grupo A TARDE.

Espaço Neoenergia Coelba

Maior feira do agronegócio no Norte/Nordeste do país, a Bahia Farm Show também tem sido espaço para que a Neoenergia Coelba leve seu trabalho ao Oeste baiano e disponibilize outros tipos de serviço de atendimento.

"A gente tem um atendimento regular, qualquer pessoa que precisar de algum serviço da empresa pode se dirigir ao stand, mas o que a gente tem mais trabalhado é esse contato com o produtor para revisar alguma questão de contratação de energia, temos tido contatos relevantes, que são importantes também", pontuou Thiago Guth.