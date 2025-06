Presidente da Abapa projeta cenário positivo para safra de algodão

- Foto: Rafael Sena | A TARDE

Durante o segundo dia da Bahia Farm Show, maior feira de tecnologia agrícola e de negócios do Norte-Nordeste, realizada em Luís Eduardo Magalhães, a presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Alessandra Zanotto, destacou, em entrevista ao portal A TARDE, as expectativas para a safra de algodão 2024/2025.

Segundo Alessandra, as perspectivas são positivas, apesar dos desafios causados pela estiagem. “Principalmente no mês de março, que normalmente é chuvoso, este ano tivemos uma estiagem. Ainda assim, acreditamos que teremos bons números, até porque a região é muito diversa e apresenta condições climáticas bastante diferentes entre as localidades produtoras de algodão.”

“Na última safra, completamos 413 mil hectares, e é importante frisar que todo esse aumento em relação à safra anterior ocorreu principalmente nas áreas irrigadas, o que proporciona uma maior segurança frente às variações climáticas. Por isso, não acreditamos que isso impactará tanto na produtividade nem na estimativa de uma boa colheita”, completou.

Alessandra também comentou sobre a distribuição de terras entre pequenos e grandes produtores, ressaltando que a associação atende a todos. “Nós, como representantes do setor, não fazemos nenhuma diferenciação: atendemos pequenos, médios e grandes produtores associados à Abapa. Inclusive, temos um projeto de doação de kits de irrigação para pequenos produtores, não necessariamente ligados à cultura do algodão.”

| Foto: Rafael Sena | A TARDE

“O algodão exige inovações e tecnologias, especialmente no que diz respeito à sustentabilidade, que é uma demanda crescente do mercado. Isso exige que o produtor esteja tecnificado. É uma cultura que emprega muitas pessoas e, por isso, tem uma dinâmica diferente de outras, como a dos grãos, por exemplo”, completou.