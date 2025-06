CEO da Galvani detalha investimento bilionário no interior da Bahia

Marcelo Silvestre, CEO da Galvani Fertilizantes - Foto: Rodrigo Tardio/Ag. A TARDE

Presente em mais um dia da Bahia Farm Show, nesta quarta-feira, 11, o CEO da Galvani Fertilizantes, Marcelo Silvestre, concedeu entrevista exclusiva ao Portal A TARDE. A empresa fará um grande investimento em duas cidades da Bahia: Irecê, no norte do estado, e Luís Eduardo Magalhães, no oeste, município onde acontece a feira.

À reportagem, Silvestre explicou que será criado, em Irecê, um parque para produção de fosfato e fortalecimento da produção de fertilizantes. Segundo o CEO, o investimento feito pela Galvani será "em torno de R$1 bilhão".

"Nós trabalhamos fortemente com fertilizantes fosfatados, mas, para o próximo ano, estamos lançando uma linha de produtos além de fosfatados, também com potássio. Isso é uma novidade para o próximo ano. Nós temos um pacote de investimentos grandes acontecendo neste momento na Bahia, onde temos investido em torno de 1 bilhão de reais entre Luís Eduardo Magalhães, onde nós estamos dobrando a capacidade da planta, e a nossa unidade nova em Irecê, onde vai ser uma nova mineração e onde teremos o concentrado fosfatado que vai enviar aqui para Luís Eduardo Magalhães, que vai suportar o nosso crescimento aqui na região", detalhou Sivestre.

Marcelo Silvestre ainda falou sobre o Instituto Lina Galvani, projeto social que contribui com o desenvolvimento das comunidades onde a empresa opera, e que contribui também com o meio ambiente. Ele afirma que esse instituto já "impactou a vida de mais de 30 mil pessoas".

"Há mais de 20 anos, nós temos o Instituto Lina Galvani em todas as cidades onde nós temos operações. Nós acabamos de inaugurar o nosso instituto em Irecê, tem um mês. Antes de chegar a unidade, chegou o instituto para ajudar no desenvolvimento social da comunidade. Temos também aqui em Luís Eduardo Magalhães. Nós já tivemos mais de 30 mil pessoas impactadas positivamente com o nosso instituto. Além do Instituto, nós temos o Parque Vida Cerrados, aqui no oeste da Bahia, que também faz um trabalho muito importante na questão do meio ambiente, conservação de espécies ameaçadas de extinção e também reflorestamento. A gente acredita no social, no ambiental, é o caminho. É um trabalho que nós temos muito orgulho e já vem sendo feito há bastante tempo", finalizou o CEO.