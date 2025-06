Jerônimo exalta a Fenagro e projeta fortalecimento de feiras no interior

Jerônimo Rodrigues fala sobre Fenagro - Foto: Reprodução

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) reforçou, nesta terça-feira, 10, a importância de um calendário organizado de eventos ligados ao setor agropecuário no estado. O gestor, que esteve na abertura da 19ª da Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães, ainda citou como exemplo a Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro), uma das mais importantes do país, realizada em parceria com o Grupo A TARDE.

Jerônimo afirmou que deve tratar com o secretário estadual de Agricultura, Pablo Barrozo (Avante), sobre como organizar o calendário. Este ano, a Fenagro acontecerá entre os dias 28 de novembro e 7 de dezembro.

"Meu pensamento é que a gente tenha um forte calendário de feiras. Então, nós temos uma das feiras mais famosas, que é a Fenagro, na capital, e temos a Bahia Farm Show no extremo. Temos exposições e feiras desse porte, talvez um pouco de produtos, não de tecnologia, como é o caso da de Jequié e Itapetinga. Pretendo pedir ao Pablo que a gente possa organizar um calendário, é importante para fortalecermos como a gente pode fazer intinerância", destacou Jerônimo ao falar com o Portal A TARDE.

"A expectativa é que a gente possa continuar fortalecendo a realização de feiras, e a Fenagro é uma marca muito forte. Agradeço ao Grupo A TARDE, que assumiu, com divulgação e promoção de eventos dentro da Fenagro", afirmou o governador.

Bahia Farm Show 2025

Jerônimo Rodrigues participou da abertura da Bahia Farm Show, nesta terça, 10. No discurso, o governador petista afirmou repreendeu o extremismo no debate sobre o setor agropecuário.

"Como governador, tento pregar o máximo essa unidade, para a gente poder ver onde pode chegar, e os extremos não servem para o desenvolvimento. Quem vive no extremo não contribui, os extremos machucam o desenvolvimento", afirmou.