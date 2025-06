Neoenergia destaca parceria com agro e investimentos em energia limpa

Thiago Guth falou sobre investimentos da Neoenergia no agro - Foto: Rafael Sena | A TARDE

O diretor-presidente da Neoenergia Coelba, Thiago Guth, destacou nesta quarta-feira, 11, a importância da infraestrutura energética para impulsionar o agronegócio na Bahia.

Em entrevista ao Portal A TARDE durante o segundo dia oficial da Bahia Farm Show, a maior feira de tecnologia agrícola e negócios do Norte-Nordeste, o executivo ressaltou os investimentos e parcerias da empresa no estado.

“A infraestrutura energética é primordial para o desenvolvimento do agronegócio. Estamos trabalhando num plano de desenvolvimento bem robusto para propiciar essa infraestrutura”, afirmou Guth, enfatizando o papel da Neoenergia na expansão da rede elétrica em áreas estratégicas para o setor.

Além da ampliação da estrutura, o presidente também mencionou desafios enfrentados pela companhia no campo, como os furtos de equipamentos. Segundo ele, a empresa está buscando apoio institucional para combater esse tipo de crime.

“Temos um desafio grande com furtos de equipamentos e, por isso, estamos fazendo um termo de cooperação com algumas ações de segurança pública para que a gente possa coibir esse tipo de ação nas redes elétricas”, declarou.

Guth também destacou a importância da aproximação com entidades do agronegócio para a construção de soluções integradas.

“Investimento por si só não é suficiente, a interlocução com os diversos segmentos econômicos é tão importante quanto. A gente tem feito isso, se aproximando das associações do agronegócio, fazendo interlocução com o poder público e trabalhado com outros segmentos”, explicou.

Energia limpa em foco na Bahia

Ao falar sobre o futuro da energia no estado, Thiago Guth apontou o potencial da Bahia na geração de energia limpa e renovável, como solar, eólica e hídrica. “A Bahia é um estado pujante com possibilidades de várias fontes de energia, sejam elas hídricas, eólicas e solar, que aqui é muito claro, devido à incidência solar grande”, disse.

Para ele, a tendência é que essas fontes sejam combinadas de forma estratégica para atender às necessidades regionais.

“O que eu vejo para o futuro é que vamos ver sempre uma combinação de fontes de energia. Até porque elas não são homogêneas em todo o território. A combinação é o nosso futuro, mas sempre focando na energia limpa e renovável”, concluiu.