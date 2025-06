Secretário de Agricultura de LEM comenta importância da Bahia Farm Show

Secretário de Agricultura de Luís Eduardo Magalhães (LEM), Jaime Arnoldo Cappellesso - Foto: Ag. A TARDE

Durante o segundo dia da Bahia Farm Show, maior feira de tecnologia agrícola e de negócios do Norte-Nordeste, o secretário de Agricultura de Luís Eduardo Magalhães (LEM), Jaime Arnoldo Cappellesso, conversou com o Portal A TARDE e reforçou o papel estratégico do evento para o município, a região e o estado.

Segundo ele, apesar do porte já impressionante, o evento ainda tem espaço para crescer. “A feira ainda é pequena, porque tem muitas empresas que estão na fila para poder participar da feira, mas a importância dela para a nossa cidade não tem o que comentar, pois é o comércio que ganha, a cidade como um todo que ganha. Aliás, a região e o estado da Bahia ganham”, afirmou.

Jaime também destacou o nível tecnológico apresentado na feira, comparando-o com os maiores polos agrícolas do mundo.

“O que está aqui na feira, sendo mostrada e palestrada, são poucos os locais do mundo que possuem. A gente sabe da importância dessa feira para o produtor”, disse, ao mesmo tempo em que projetou ainda mais crescimento: “Nós queremos crescer e ser a maior do Brasil”.

Importância da Bahia Farm Show para todas as idades

Além do papel econômico, o secretário ressaltou o valor educacional da feira. “A feira não é só para produtor. Vemos crianças e estudantes aprendendo e também ouvindo. Isso aqui é uma escola”, afirmou.

Para ele, envolver as novas gerações é fundamental para a sustentabilidade do setor no futuro: “Temos que procurar mostrar o agro para as crianças”.

Cappellesso reforçou que o agronegócio é a base da economia local e precisa ser valorizado em todas as esferas. “A base da nossa região é o agro, a agricultura e a pecuária. Se quebrar o agro quebra todo mundo. Então todos os setores dependem do agro. Então temos que pegar as nossas crianças e colocá-las para aprender o básico do setor para que, no futuro, possam ter maior conhecimento”, concluiu.