Isabela Suarez e Júnior Marabá pregam parceria entre setor comercial e agro

Sustentabilidade, agronegócio e economia. A nova presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suarez, e o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), estiveram no espaço montado pelo Grupo A TARDE na Bahia Farm Show, nesta quinta-feira, 12, e reforçam a necessidade de integração entre os setores empresarial e agropecuário.

Marabá ressaltou o papel da Bahia Farm Show, hoje uma das maiores feiras do agronegócio do país, como vitrine para o município e a região oeste do estado. O gestor ainda destacou a importância da presença da nova presidente da ACB no evento. Isabela Suarez foi eleita nesta quarta, 11, em chapa única, para o próximo biênio da associação.

"A Bahia Farm Show é o momento que mostra Luís Eduardo Magalhães para o Brasil e para o mundo, uma feira que já se tornou a maior do agronegócio Norte/Nordeste do país, temos uma expectativa de público acima de 100 mil visitantes. Aqui você tem um network do agronegócio que mostra o quanto a Bahia contribui com o agronegócio brasileiro", iniciou o prefeito, que continuou.

"Fico muito realizado em saber que a nossa cidade é a cidade sede dessas negociações. Fico feliz em saber que Isabela Suarez está aqui conosco, e isso traz uma proximidade nossa com Salvador, com nossa região metropolitana. Estamos distantes fisicamente, mas temos que encurtar essa distância de forma cultural e econômica. Podemos trabalhar juntos para desenvolver o estado da Bahia", completou Júnior Marabá, que está no seu segundo mandato à frente do município.

Nova presidente da bicentenária Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suarez, conhecida por sua atuação à frente da Fundação Baía Viva, pregou a aproximação do setor comercial com o agronegócio, além do trabalho realizado pela associação e sua relevância histórica na economia brasileira.

"A Associação Comercial da Bahia tem pautas que são totalmente sinérgicas com a Bahia Farm Show, também com a dinâmica de Luís Eduardo Magalhães. Primeiro que ela é a representação comercial mais antiga das Américas, 214 anos de existência, muita gente desconhece o quão determinante no desenvolvimento econômico nacional. Durante muito tempo, todos os produtros agrícolas eram pesos e precificados na Associação Comercial da Bahia, como o café, a cana de açucar, o cacau. É uma entidade transversal que quer se aproximar cada vez mais dos setores econômicos expressivos do estado, e o agronegócio não está fora disso", afirmou.

Diálogo

Isabela Suarez revelou que a ACB trabalhará também como instrumento de ajuda na relação entre os entes públicos, com consultoria e articulação. A melhoria das linhas de tráfego, por exemplo, deve ser uma das principais pautas da parceria.

"Estamos fazendo pesquisas com relação aos setores e aos territórios para saber onde estão as precariedades e a ACB funcionar como instrumento de ajuda, de consulta e articulação, funcionar como ponte com as instituições públicas do que precisa ser feito", destacou Suarez.

Já Júnior Marabá citou o anúncio de duplicação da ligação entre Luís Eduardo e Barreiras, trecho da BR-242, e a expectativa para a entrega da Ferrovia Oeste-Leste (Fiol).

"O que atrasa o nosso país se volta muito para as questões energéticas e de logística. São dois temas que estamos discutindo bastante [...] Temos que melhorar as logísticas aeroviária, rodoviária e ferroviária. Estamos avançando com isso. Isso [duplicação] já facilita muito, é um tráfego difícil com relação a escoação do produto, então a logística rodoviária vai contribuir. Estamos municipalizando o aeroporto, estamos em tratativas com uma companhia para conectar com outros estados do nosso país, e a logística ferroviária, que é a Fiol. É um sonho que temos, e isso facilitará demais o crescimento", afirmou o prefeito de Luís Eduardo Magalhães.

Sustentabilidade

Isabela Suarez e Júnior Marabá ainda ressaltaram que o setor agropecuário precisa avançar de maneira sustentável, preservando o meio ambiente.

"A sociedade civil entende a sustentabilidade como uma preocupação exclusivamente ecológica, e é importante que seja uma cadeia muito mais completa. Ao reforçar um setor da economia vocacionado aqui no oeste, você está aplicando a sustentabilidade. O empresário e o município já estão preparados para executar o que está na lei", pontuou a empresária.

"Não existe agronegócio no futuro se não trabalharmos a sustentabilidade nos dias de hoje. Se não cuidarmos do nosso lençol freático, isso traz um sentimento do qual precisamos ter esse acompanhamento para o agronegócio sobreviver no futuro. É uma pauta muito trabalhada, como a recuperação de nascentes", explicou o prefeito.

Durante a Bahia Farm Show, além de Isabela, o prefeito de LEM recebeu o presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão.