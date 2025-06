Isabela Suarez é eleita presidente da ACB para o biênio 2025/2027

A empresária Isabela Suarez - Foto: Divulgação

A empresária Isabela Suarez foi eleita a nova presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB) no biênio 2025–2027, sendo a segunda mulher a ocupar esse cargo em mais de 200 anos de história da instituição. A escolha foi confirmada em eleição realizada nesta terça-feira, 11, na sede da entidade, localizada no bairro do Comércio, em Salvador.

“É um marco na minha vida, não só uma conquista pessoal, mas a continuidade de um movimento. A escolha de uma mulher, apenas a segunda em 214 anos, é um sinal de modernidade e visão”, afirmou.

A chapa de Isabela foi a única registrada no processo eleitoral. Na sucessão do empresário Paulo Cavalcanti, a nova diretoria contará com dez vice-presidentes, responsáveis ​​por áreas como sustentabilidade, saúde, segurança pública, cidadania, micro e pequenas empresas e relações institucionais.

A condução dos trabalhos foi feita pelo atual presidente do Conselho Superior, Wilson Andrade, que ressaltou a importância do momento. “Essa casa merece muito mais pela sua tradição e pela história de seus dirigentes. Desejo sucesso à nova equipe e reforço o chamado para uma maior participação do empresariado baiano. A ACB precisa ser ocupada, respeitada e fortalecida”, declarou.



Para Paulo Cavalcanti, que deixa a presidência da Diretoria Executiva e assume agora a liderança do Conselho Superior, a eleição de Isabela representa não só a continuidade de uma gestão transformadora, mas o fortalecimento de uma causa: a consciência cidadã a serviço da democracia participativa.

“Vivemos um dos momentos mais críticos do país em termos de insegurança jurídica e desvalorização de quem produz. Por isso, a união das entidades e a ocupação qualificada dos espaços de representação se tornam ainda mais urgentes”, declarou.

Em tom emocionado, Paulo destacou o perfil da nova presidente. “Isabela tem essa visão desde muito jovem. Sempre entendeu que não podemos ceder espaços a indicações vazias, a nomes sem preparo. A classe empresarial precisa estar representada por quem tem competência, responsabilidade e compromisso com o Brasil produtivo. Ela simboliza isso.”



Veja a chapa eleita completa: