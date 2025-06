MP investiga contratos criminosos de R$ 500 mil de prefeitura baiana

Diligências foram autorizadas pelo TJBA e integram investigação que apura a prática de crimes contra a Administração Pública - Foto: Divulgação | MPBA

O Ministério Público da Bahia deflagrou a “Operação Padrão 78” na manhã desta quarta-feira, 11, com o objetivo de apurar um esquema sistemático de desvio de recursos públicos realizado por meio de contratações diretas irregulares, promovidas entre os anos de 2017 e 2021, na prefeitura de Seabra, na região da Chapada Diamantina.

O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) cumpriu três mandados de busca e apreensão. A ação contou com o apoio da Polícia Civil, por meio da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com atuação do Setor de Inteligência e da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Catti/Chapada).

De acordo com as investigações, os valores dos contratos envolvidos no esquema criminoso chegam próximo a R$ 500 mil. Foram apreendidos aparelhos eletrônicos, documentos, registros financeiros, uma arma de fogo e munição.

As diligências foram autorizadas pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e integram investigação que apura a prática de crimes contra a Administração Pública, com indícios de direcionamento de processos de inexigibilidade de licitação, referentes à contratação de serviços de natureza contábil no âmbito da Prefeitura.

Foram cumpridas diligências em dois imóveis residenciais e em um escritório de contabilidade, envolvendo um ex-agente público e um prestador de serviço.