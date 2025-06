Por que tantos incêndios em casas na Bahia? Especialistas explicam

Incêndio de casarão no Santo Antônio, em Salvador em fevereiro deste ano; destruição de patrimônio é uma das consequências graves - Foto: Raphael Müller/Ag. A TARDE

Foram 1.819 incêndios em edificações em 2024 no estado, segundo o Corpo de Bombeiros da Bahia. As residências lideram o número de ocorrências com 56%, cenário considerado evitável pelos bombeiros e por engenheiro de segurança.

Além das vidas em risco, os incêndios geram perigo para o patrimônio histórico da Bahia e de Salvador. Exemplo é o casarão no bairro do Santo Antônio, na capital, que pegou fogo por 25 horas em fevereiro deste ano.

“É um número muito alto visto que a grande maioria dessas ocorrências acontecem por negligência. A falta de conhecimento nos cuidados é um dos fatores. As causas mais reincidentes pelo que observamos são os curtos-circuitos, muitas ligações de energia de forma irregular”, comenta o soldado Rosário, do Corpo de Bombeiros da Bahia.

Os incêndios em ambientes residenciais, com 1.024 ocorrências no estado em 2024, tiveram como principais causas os curtos-circuitos provocados por instalações elétricas malfeitas, fiação antiga ou sobrecarga. O diretor de negócios da Kidde Global Solutions (KGS) e engenheiro de segurançam Alexandre Mitidieri, explica como acontecem incêndios com origem elétrica.

“Os curtos-circuitos na realidade são incêndios gerados pelo aquecimento de tomadas e equipamentos elétricos. Esses aquecimentos, em sua grande maioria, são ocasionados pelo acúmulo de equipamentos eletrônicos ou elétricos ligados em uma mesma tomada. Principalmente com o uso de benjamins. O aquecimento deste material inicia o incêndio”, pontua.

Outras causas de incêndio são:

Baixa qualidade dos equipamentos;

Ausência de sistemas de combate ao fogo;

Problemas de manutenção;

Uso inadequado de carregadores de celular;

Aquecedores;

Extensões e benjamins;

E descarte de bitucas de cigarro em locais proibidos.

Além disso, as ocorrências com o gás de cozinha foram responsáveis por 312 incêndios no ano passado.

“Muitas vezes a população não tem o conhecimento básico da instalação, da zona de segurança, utilizam gás de cozinha de qualquer forma. Cruzam a mangueira de cozinha por trás do fogão, isso compromete também a vida útil do produto. Ele não pode ficar recebendo essa radiação. Esses equipamentos que lidam com esse gás, como o botijão, têm um prazo de validade de cinco anos, mas muitas pessoas os utilizam por 10, 15, 20 anos, então isso também compromete o uso e pode gerar esse tipo de acidente”, comenta o Soldado Rosário.

Ele explica ainda que a maior parte das ocorrências são causadas pelo vazamento do gás.

Outras ocorrências na Bahia

Após as residências, a maior parte das ocorrências em edificações acontecem em estabelecimentos comerciais (319), prédios privados (106), estabelecimentos industriais (32) e prédios públicos (24). No total, foram 8.504 incêndios no estado em 2024, que deixaram 7.581 vítimas.

Além das queimaduras, as vítimas de incêndio podem sofrer com intoxicação, fraturas e também com dano psicológico, que costuma ser comum, segundo o soldado Rosário. O engenheiro de segurança fala sobre a importância da prevenção.

“É preciso que a população tenha mais cuidado consigo com relação a prevenção contra incêndios. Os danos normalmente são quase que irreparáveis. Toca muito a autoestima da pessoa quando você tem um acidente com fogo, que causa queimadura. É algo que a pessoa fica lembrando sempre, então tenham cuidado. Trabalhem com a prevenção”, indica Alexandre.

O cenário mais comum de incêndios em 2024 foram os em vegetações, com 3.952 ocorrências. Outros tipos que são delimitados pelos dados do Corpo de Bombeiros são os incêndios veiculares (757) e os florestais (118).