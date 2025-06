BBB do crime: PM retira câmeras usadas por facções em bairros de Lauro de Freitas

Instalação de câmeras por facções criminosas é uma tática cada vez mais comum em áreas dominadas pelo tráfico - Foto: Reprodução / Polícia Militar

Policiais militares da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) desmontaram, na tarde desta segunda-feira, 9, um sistema clandestino de videomonitoramento que havia sido instalado por grupos criminosos em três localidades do município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Os equipamentos foram removidos e apreendidos | Foto: Reprodução / Polícia Militar

As câmeras estavam distribuídas nos bairros conhecidos como Boca do Vulcão, Morro e Japonês. De acordo com a corporação, a presença dos equipamentos foi denunciada por moradores da região, que alertaram os militares sobre o esquema de vigilância ilegal.

Ao chegarem aos pontos indicados, os policiais identificaram 11 câmeras acopladas a postes de iluminação pública, além de um aparelho celular que, segundo a PM, pode ter sido utilizado para o controle remoto ou a transmissão das imagens em tempo real.

Os equipamentos foram removidos e apreendidos. Todo o material foi encaminhado para a delegacia da área, onde a ocorrência foi registrada e será investigada.

A instalação de câmeras por facções criminosas é uma tática cada vez mais comum em áreas dominadas pelo tráfico, com o objetivo de vigiar a movimentação da polícia e de rivais.