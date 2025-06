Morte de miss baiana: conheça o humorista que assumiu o crime

Marcelo Alves assumiu ter matado a baiana - Foto: Reprodução | Redes sociais

A trágica morte de Raissa Suellen Ferreira da Silva, de 23 anos, chamou a atenção dos brasileiros nesta segunda-feira, 10, após a prisão de Marcelo Alves, humorista e professor de artes marciais, que confessou o crime.

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais após a divulgação de um vídeo em que a ex-miss aparece sorrindo, momentos antes de desaparecer.

Natural da Bahia, Raissa foi vencedora do concurso Miss Serra Branca Teen 2020 e morava em Curitiba (PR).

Amigos próximos relataram que ela conhecia Marcelo há anos e o considerava um amigo de confiança. Além disso, ele também atuava como seu instrutor de artes marciais.

Segundo informações da Polícia Civil do Paraná, Marcelo atraiu Raissa com a promessa de uma oportunidade de emprego em Sorocaba, interior de São Paulo.

Durante a viagem, ele teria se declarado para a jovem e, diante da rejeição, cometeu o crime brutal: estrangulou Raissa com uma abraçadeira de plástico.

Corpo de baiana foi ocultado com ajuda do filho

O corpo da jovem foi localizado na tarde desta segunda-feira (10) em uma área de mata fechada.

Após a localização do cadáver, Marcelo acrescentou em seu depoimento que contou com a ajuda do filho na ocultação do corpo. Pai e filho foram presos em flagrante por ocultação de cadáver.

A polícia informou ainda que Marcelo morava próximo à residência de Raissa em Curitiba, o que facilitou o contato e a manipulação emocional da jovem.

Últimos momentos registrados em vídeo

Um vídeo gravado pouco antes do desaparecimento da ex-miss começou a circular nas redes sociais após a confissão do suspeito.

Nas imagens, Raissa aparece dentro de um carro branco, sorrindo e acenando, aparentemente feliz com a viagem que estava prestes a fazer.

De acordo com amigas da jovem, cerca de 20 minutos após o carro deixar Curitiba, ela parou de responder mensagens e chamadas, levantando os primeiros sinais de alerta para o desaparecimento.