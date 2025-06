Brasil confirma quarto caso de gripe aviária

Esse é o quarto foco da doença em aves de subsistência detectado no Brasil - Foto: Divulgação

Mais um caso de gripe aviária foi detectado no Brasil. O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou no sábado, 7, a identificação da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em uma criação de aves domésticas de subsistência no município de Campinápolis, no estado de Mato Grosso.

O Serviço Veterinário Oficial interditou a propriedade e coletou amostras para análise laboratorial, as quais resultaram positivas para gripe aviária. Esse é o quarto foco da doença em aves de subsistência detectado no Brasil.

As medidas de erradicação e as ações de vigilância no raio de 10 km ao redor do foco foram iniciadas neste domingo, 8. O Mapa esclarece que, no raio detectado, não há estabelecimentos avícolas comerciais.

Apesar do aumento de casos no Brasil, o MAPA afirmou que a doença não é transmissível a humanos pelo consumo e que a alimentação de produtos avícolas continua sendo segura.

“A ocorrência do foco confirmado de IAAP em aves de subsistência não traz restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros. O consumo e a exportação de produtos avícolas permanecem seguros”, disse o ministério em nota.

O foco confirmado em aves de subsistência também não altera o período de 28 dias de vazio sanitário após a desinfecção da área em Montenegro (RS), onde foi confirmado um foco de gripe aviária em um matrizeiro de aves comerciais.