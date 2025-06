China veta importações de produtos derivados de aves brasileiras

China veta importação de protudos aviáros do Brasil - Foto: Joá Souza/ Ag. A TARDE

A China proibiu a importação de todos os produtos derivados de aves brasileiras por conta do surto de gripe aviária que acontece no país. De acordo com agências internacionais, a Administração Geral de Alfândegas chinesa confirmou o veto em um comunicado por meio de seu site na última quinta-feira, 29.

O banimento acontece quinze dias após a confirmação do primeiro caso de gripe aviária no Brasil, que motivou a China, União Europeia, UE, e outros países, a suspenderem as importações de produtos derivados de aves brasileiras por 60 dias.

Além da China, outros países que baniram completamente os produtos aviários brasileiros foram: México, Canadá e África do Sul. Já outros países baniram somente os produtos oriundos da cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul, sendo eles, Emirados Árabes Unidos e Japão.

Gripe aviária no Brasil