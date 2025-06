Governo investiga caso suspeito de gripe aviária na Bahia

Gripe aviária segue sendo investigada no Brasil - Foto: AFP

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) atualizou na noite desta sexta-feira, 30, o boletim sobre a gripe aviária no Brasil, informando que há, atualmente, 12 casos suspeitos em investigação no país.

De acordo com informação do Estadão, entre os casos está um em Itajuípe, no sul da Bahia, onde uma ave de criação doméstica apresentou sinais compatíveis com a doença.

Além da Bahia, as novas suspeitas incluem casos em:

Quixeramobim (CE);

Ribeirão das Neves (MG);

Bom Despacho (MG);

Lagoa da Prata (MG);

Santo Antônio do Monte (MG).

Os materiais coletados foram encaminhados para análise laboratorial, que deve confirmar ou descartar a presença do vírus.

De acordo com o Mapa, os focos envolvendo aves silvestres são geralmente encerrados após o diagnóstico definitivo e o descarte das carcaças.

No entanto, em locais com grande concentração dessas aves, como Sapucaia do Sul (RS) e Mateus Leme (MG), os focos podem permanecer abertos para monitoramento, permitindo a inclusão de novos casos conforme critérios clínicos e epidemiológicos.

Três focos da gripe aviária no Brasil

Atualmente, o Brasil tem três focos confirmados de gripe aviária: em Montenegro (RS), envolvendo aves em propriedade comercial que está em período de vazio sanitário até 18 de junho; em Sapucaia do Sul (RS), com aves de um zoológico; e em Mateus Leme (MG), com aves silvestres de um sítio.

A confirmação de um foco em uma granja comercial no Rio Grande do Sul, no início deste mês, provocou uma reação internacional: 42 mercados suspenderam total ou parcialmente as importações de carne de frango brasileira.

O que é a gripe aviária e quais os riscos?

A gripe aviária, ou influenza aviária, é uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente aves domésticas e silvestres.

O vírus pode causar desde infecções leves até quadros graves e fatais em aves, com potencial para provocar grandes prejuízos econômicos e impactos na segurança alimentar.