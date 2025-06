Corpo de miss baiana é encontrado no Paraná - Foto: Reprodução

O corpo de Raissa Suellen Ferreira da Silva, eleita Miss Serra Branca Teen da Bahia em 2020, foi encontrado enterrado em uma área de mata no município de Araucária, Região Metropolitana de Curitiba, nesta segunda-feira, 9. A jovem de 21 anos estava desaparecida desde 2 de junho, quando foi vista pela última vez na capital paranaense.

A localização do corpo foi possível após o humorista Marcelo Alves, amigo da vítima, confessar o crime e indicar o local para a Polícia Civil. Segundo as autoridades, a jovem foi encontrada enrolada em uma lona, após escavações realizadas na área. O corpo foi recolhido pela Polícia Científica e será submetido a perícia.

Amigo confessa o assassinato

De acordo com a delegada Aline Manzatto, responsável pelo caso, Marcelo Alves relatou ter estrangulado Raissa com uma abraçadeira plástica. Ele teria conhecido a vítima ainda na infância, em Paulo Afonso, Bahia, cidade natal de ambos. Os dois mantinham uma amizade de longa data, que teria evoluído para um sentimento de paixão não correspondido por parte do suspeito.

"Eles tinham um relacionamento desde a infância. Ele treinou a Raissa no Kung Fu, em um projeto social na Bahia. Quando veio para Curitiba, a convidou para uma oportunidade de trabalho. Acabou se apaixonando por ela", explicou a delegada.

Vítima se preparava para nova fase

Raissa morava há três anos em Curitiba e, segundo familiares, planejava se mudar para Sorocaba, em São Paulo, onde havia conseguido uma nova oportunidade profissional. A jovem conquistou o título de Miss Serra Branca Teen em 2020 e sonhava em seguir carreira no mundo da moda.

O caso segue em investigação para apurar todos os detalhes do crime. Marcelo Alves foi preso e deve responder por homicídio qualificado.