Homem é detido ao tentar fugir de presídio vestido de mulher

Visitante entrou na unidade levando os itens do disfarce - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma tentativa de fuga inusitada foi frustrada na Penitenciária Regional de São Luís, no Maranhão, neste sábado, 7. Um detento tentou deixar o presídio trajando roupas femininas e uma peruca, em um plano arquitetado com a ajuda de uma visitante.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a mulher entrou na unidade levando os itens do disfarce, que foram repassados ao preso durante o horário de visitas. O detento, então, se vestiu com os acessórios e tentou sair da unidade se passando por uma visitante.

A ação foi percebida por agentes penitenciários no momento em que o interno tentava se misturar às pessoas que deixavam o local. O disfarce não convenceu os profissionais de segurança, que conseguiram impedir a fuga.

Após a descoberta, os envolvidos foram detidos e encaminhados à delegacia. A Seap informou que seguiu todos os procedimentos de segurança e reafirmou seu compromisso com a disciplina e o controle no sistema prisional do Maranhão.