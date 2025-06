Homem é morto com facadas nas costas enquanto bebia em bar

Gladyson morreu no local - Foto: Reprodução

Um ataque covarde dentro do Bahamas Bar, na Rua Oscar Barbosa, em Quixadá, no Sertão Central do Ceará, deixou um homem morto, na noite do sábado, 7. Glaydson Pereira Rodrigues, 35 anos, foi esfaqueado várias vezes pelas costas, enquanto bebia na companhia de um amigo. O crime aconteceu, por volta das 23h30.

As câmeras de segurança do estabelecimento comercial registaram, quando um homem se aproxima de Glaydson, que está sentando em uma das mesas, e o golpei. O rapaz, que não teve chance de defesa, ainda consegue se levantar, mas, logo em seguida, cai com a faca crava nas costas, e morre no local.

A Polícia Militar foi acionada e, através das imagens e de depoimentos, conseguiram identificar e prender em flagrante o suspeito. Ele foi identificado como sendo Antônio Reginaldo Freitas Souza, 41. Segundo informações, ele seria ex-presidiário. Reginaldo foi localizado em casa.

Em depoimento, após confessar o crime, o homem revelou que o crime foi motivado por vingança, já que, em outro momento, a vítima o teria agredido. Glaydson teria lhe dado um tapa no rosto. A motivação para esta agressão não foi revelada.

Reginaldo foi conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil, onde foi autuado por homicídio doloso e segue à disposição da Justiça. Não há informações sobre o sepultamento de Glaydson.