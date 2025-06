Criança bate carro elétrico de R$ 175 mil exposto em shopping

Batida quebrou vitrine de joalheria - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma criança bateu um carro elétrico de luxo, avaliado em R$ 175 mil, contra a vitrine de uma loja de joias no Shopping Villa Lobos, na Zona Oeste de São Paulo. O incidente aconteceu no sábado, 7, e, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O veículo envolvido é um Aion Y, modelo da montadora chinesa GAC, que estava em exposição dentro do centro comercial. De acordo com testemunhas, a criança entrou no carro, que possivelmente estava destravado, e conseguiu ligá-lo, provocando o impacto contra a fachada da joalheria. A colisão quebrou parte da estrutura de vidro da vitrine, chamando atenção de quem passava pelo local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a administração do shopping atuou no local, tomando as devidas providências, não sendo necessário que as equipes fossem acionadas. A assessoria do shopping afirmou que o funcionamento do local seguiu normalmente após o acidente.