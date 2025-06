De ouro? Vendedor é preso após cobrar mais de R$ 1.000 por dois milhos

Fraude foi imediatamente denunciada, e os agentes municipais conduziram o vendedor à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) - Foto: Freepik

Um vendedor ambulante foi preso no fim da tarde deste domingo, 8, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, após ser acusado de aplicar um golpe em um casal de turistas da República Dominicana. A prisão foi realizada por agentes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) da Guarda Municipal.

De acordo com as informações da ocorrência, o casal foi surpreendido com uma cobrança abusiva de R$ 300 por apenas duas espigas de milho. Após contestarem o valor, o ambulante reduziu o preço para R$ 60, mas alegou que sua máquina de cartão estava com problemas. Um segundo vendedor, então, ofereceu seu equipamento para finalizar a cobrança.

Mais tarde, os turistas verificaram, através do aplicativo bancário, que haviam sido cobrados em dólares — o valor de US$ 191, equivalente a cerca de R$ 1.000. A fraude foi imediatamente denunciada, e os agentes municipais conduziram o vendedor à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), especializada em atender vítimas de crimes contra visitantes na cidade.

O caso segue sob investigação.