Igreja desaba e deixa 14 pessoas feridas em Jequié

Bombeiros atuando para localizar vítimas do desabamento - Foto: Divulgação | Corpo de Bombeiros

Um templo religioso que estava passando por reforma na cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia, desabou nesta terça-feira, 10, e deixou pelo menos 14 pessoas feridas. Segundo apuração do Portal Massa!, algumas das vítimas estão em estado grave.

A igreja estava em reforma depois que o telhado cedeu há alguns meses. Ainda não há informações se todos os feridos estavam trabalhando na obra ou se tinham outras pessoas próximas ao local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, nove pessoas tiveram que ser levadas para o hospital do município por ambulâncias do 8º BBM e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Já as outras cinco foram atendidas no local e, sem ferimentos aparentes, não precisaram ser levadas até um hospital.