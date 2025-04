Treze crianças ficam feridas após teto de escola desabar em Itaparica

- Foto: Redes sociais

O teto da Escola Municipal Perolina Gonçalves da Cruz, na ilha de Itaparica, desabou na tarde desta terça-feira, 15. A escola fica localizada na rua Lomanto Junior.

A turma estava em aula no momento do acidente. Segundo a prefeitura de Itaparica, 13 crianças e 4 adultos foram atingidos e socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral de Itaparica. O corpo de Bombeiros também foi acionado.

Apesar do susto, nenhuma da vítimas tiveram ferimentos graves. Em nota, a prefeitur informou que todos receberam atendimento, estão estáveis e aguardam alta.

"A Prefeitura Municipal de Itaparica informa que, na data de hoje, occorreu um incidente nas dependências da Escola Municipal Criança Feliz Perolina Gonçalves da Cruz. Imediatamente após o ocorrido, todas providências necessárias foram e ainda estão sendo adotadas. Equipes da Prefeitura, incluindo profissionais da Secretaria de Saúde, Assistêcia Social, Secretaria de Infraestrutura, estão atuando no local para prestar todo suporte necessário ais envolvidos. O incidente envolveu 13 crianças e quatro adultos, que foram prontamente socorridas e encaminhadas para avaliação médica. Todos estão estáveis e aguardam alta", diz a nota.

A causa do acidente está sendo apurada. "Reafimamos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar dos nossos alunos, professores e colaboradores. As causas do acidente estão sendo apuradas e, tão logo, haja mais informações, serão devidamente divulgadas com as devidas transparência. Nos solidarizamos com as famílias e reafirmamos que todas as medidas estão sendo tomadas para garantir total asssistência neste momento".