Igreja histórica de Salvador é fechada por risco de desabamento

Durante o o isolamento, as celebrações e atividades da paróquia serão realizadas no Salão Hugo Rossini - Foto: Patrimonioespiritual.org

A Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, localizada no Largo da Boa Viagem, em Salvador, foi interditada após risco de desabamento identificado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O isolamento aconteceu após visitas no local para identificar possíveis riscos à vida, informou o diretor geral da Codesal, Shostenes Macedo. Segundo ele, outras igrejas também foram vistoriadas. A ação, que começou na última segunda-feira, 10, acontece após o desabamento da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho, no último dia 5, em que a turista paulista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, morreu.

Representantes da coordenação da paróquia informaram que o principal motivo da interdição é a situação do telhado do templo, que se encontra em situação precária. O teto da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem teve a construção concluída em 1743 e foi tombado em 1938.

Durante o o isolamento, as celebrações e atividades da paróquia serão realizadas no Salão Hugo Rossini.