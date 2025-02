Equipe do Iphan monta força-tarefa para atuar na Igreja São Francisco

Igreja São Francisco, localizada no Centro Histórico de Salvador (ilustração) - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Uma força tarefa de 15 servidores do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) vai atuar na contratação de obras emergenciais na Igreja São Francisco, cujo forro do teto desabou na última quarta-feira, 5, deixando uma pessoa morta e outras cinco feridas. O equipamento segue interditado desde então.

A equipe conta com arquitetos e engenheiros de atuação destacada no Iphan. A força-tarefa vai auxiliar na instrução processual e seleção da empresa que prestará os serviços emergenciais no teto da igreja. Esses serviços englobarão escoramento e estabilização do monumento, bem como diagnóstico, triagem, catalogação, higienização, proteção e armazenagem das estruturas e bens artísticos a serem restaurados e remontados em etapa posterior.

“A equipe vai dar todo o suporte técnico e logístico necessário para as contratações de obras emergenciais que o Iphan deve fazer nas próximas semanas”, diz Paulo Farsette, coordenador-geral de Conservação do Iphan, que integra a força-tarefa.

O superintendente do Iphan na Bahia, Hermano Guanais, acrescenta: “A equipe também vai nos auxiliar nas decisões a serem tomadas quanto ao restante do complexo da Igreja e do Convento de São Francisco e quanto à fiscalização de outros bens tombados no Centro Histórico de Salvador”.