Carga histórica de cocaína é apreendida no Porto de Salvador

Droga estava camuflada em meio a uma carga legal de minério - Foto: Divulgação / Receita Federal

Uma ação da Receita Federal interceptou, na manhã desta terça-feira, 10, uma carga de 560,5 quilos de cocaína escondida em um contêiner que sairia do Porto de Salvador com destino à Bélgica. A droga estava camuflada em meio a uma carga legal de minério, mais especificamente ferro-cromo, material utilizado em ligas metálicas.

Segundo a Receita Federal, técnicas de inspeção e monitoramento de cargas vêm sendo aprimoradas | Foto: Divulgação / Receita Federal

Esta é a segunda grande apreensão realizada no terminal portuário da capital baiana em menos de um mês. No último dia 20 de maio, agentes da Receita já haviam identificado 63 quilos da mesma substância entorpecente dentro do sistema de refrigeração de um contêiner refrigerado, que transportaria limões para o Reino Unido, carga cujo valor de mercado é estimado em aproximadamente R$ 12 milhões.

Segundo a Receita Federal, técnicas de inspeção e monitoramento de cargas vêm sendo aprimoradas para identificar rotas suspeitas e métodos utilizados por organizações criminosas para driblar a fiscalização.

Após o flagrante, o entorpecente será entregue às autoridades policiais | Foto: Divulgação / Receita Federal

Após o flagrante, o entorpecente será entregue às autoridades policiais, que assumirão a investigação para identificar os responsáveis pela remessa da droga e os possíveis vínculos com redes de tráfico internacional.