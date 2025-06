Vídeo: Casal é baleado em confusão com agentes da GCM em Salvador

Homem e mulher foram levados ao Hospital Roberto Santos - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma confusão registrada na tarde deste domingo, 8, na Avenida Tamburugy, entre agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador e o motorista de um veículo Fiat Sedan cinza, terminou com um casal baleado. As identidades dos envolvidos não foram reveladas.

Em um vídeo em que o Portal A TARDE teve acesso, aparece um homem sendo contido por alguns guardas. Na sequência, logo após ser liberado, o rapaz, que parece ser familiar do casal ferido, tenta partir para cima de uma viatura, que deixa o local em velocidade e levando o homem ferido.

Ainda na gravação, é possível ouvir o diálogo entre alguns populares. Na conversa, os homens falam sobre o ocorrido e afirmam que o motorista está morto dentro da viatura e que os agentes estavam atrás de um motociclista que havia fugido da blitz. “Matou o cara. O cara está morto dentro do carro. Três tiros. Disseram que foi o cara da moto que correu. Os caras [guardas] atiram no cara da moto e pegou no carro”, afirmou um dos homens.

Por meio de nota, assessoria de comunicação da GCM informou que os agentes disseram que o motorista do veículo, ao avistar a guarnição, fugiu na contramão e, que “durante o acompanhamento realizado por uma equipe de motociclistas da GCM, o condutor do veículo tentou atropelar um dos agentes”.

“Para evitar o atropelamento, foi necessário efetuar um disparo. O projétil atingiu o acusado de raspão e também atingiu uma mulher que o acompanhava, igualmente de raspão, sem gravidades. Ambos foram prontamente encaminhados ao Hospital Roberto Santos, sendo a mulher encaminhada por parentes, onde receberam atendimento e já aguardam alta”, diz outro trecho da nota.

Ainda conforme o documento, o casal será encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde o caso será registrado. “Como de praxe em situações que envolvem disparos de arma de fogo, a Corregedoria do órgão já foi acionada para acompanhar o caso”, conclui o órgão.

O Portal A TARDE procurou a Polícia Civil, mas, até a publicação dessa reportagem, não obteve resposta.