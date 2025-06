Guardas encurralam e dão tapa em motoqueiro em blitz na Paralela; vídeo

GCM fazia operação em conjunto com a Transalvador - Foto: Reprodução | Vídeo

Durante uma abordagem feita pela Guarda Civil Municipal (GCM) na Estação Pituaçu, em Salvador, na terça-feira, 3, houve um uma confusão e os agentes acabaram agredindo um motociclista que havia sido abordado. Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver um agente da GCM desferindo um tapa no rapaz próximo a um muro de contenção. Além disso, outros prepostos chegam a encurralar o homem, quando ele tenta recolher o capacete.

O autor do vídeo também é confrontado por outro guarda que não se mostra muito satisfeito de estar sendo gravado durante a abordagem. Em nota, a GCM informou que realizava uma operação em conjunto com a Transalvador precisou deter e conduzir um cidadão.

Ainda de acordo com a GCM, na situação, o condutor ameaçou e tentou agredir o funcionário terceirizado do guincho, chegando a registrar uma foto dele. A nota diz ainda que "diante das ameaças, os agentes de trânsito e da Guarda Civil Municipal intervieram para conter o motorista e levá-lo à delegacia. Durante a intervenção, o referido motorista ofendeu moralmente um Guarda Civil Municipal", diz um trecho da nota.

"Os fatos serão encaminhados para apuração detalhada pela Corregedoria do órgão, a fim de esclarecer as circunstâncias envolvidas, analisando as imagens, depoimentos e demais evidências, além de investigar eventuais excessos, respeitando o direito ao contraditório e à ampla defesa", finaliza a nota.

Confira a nota na íntegra:

A Guarda Civil Municipal informa que, durante uma operação em apoio à Transalvador, foi necessário deter e conduzir um cidadão. A situação ocorreu durante uma fiscalização na Av. Paralela na terça-feira (3), onde o condutor ameaçou e tentou agredir o funcionário terceirizado do guincho, chegando a registrar uma foto dele.

Diante das ameaças, os agentes de trânsito e da Guarda Civil Municipal intervieram para conter o motorista e levá-lo à delegacia. Durante a intervenção, o referido motorista ofendeu moralmente um Guarda Civil Municipal. Os fatos serão encaminhados para apuração detalhada pela Corregedoria do órgão, a fim de esclarecer as circunstâncias envolvidas, analisando as imagens, depoimentos e demais evidências, além de investigar eventuais excessos, respeitando o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Reiteramos nosso compromisso com a transparência e a integridade em nossas operações.