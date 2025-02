Guarda Municipal saca arma e ameaça crianças em Salvador; assista

Agente saiu de casa sem camisa e ameaçou o grupo de crianças - Foto: Reprodução | Vídeo

Um agente da Guarda Civil Municipal (GCM) de Lauro de Freitas sacou uma arma de fogo e fez ameaças contra um grupo de crianças que conversavam na porta de uma casa, em um bairro de Salvador. De acordo com informações preliminares, ele teria se incomodado com o barulho feito pelo grupo. Caso ocorreu na noite do último sábado, 15.

Um vídeo feito por câmeras de segurança mostram o momento em que o agente saca a arma e ameaça o grupo que sai correndo. Não houve feridos na ação.

Em nota encaminhada ao Portal A TARDE, a prefeitura de Lauro de Freitas confirmou o fato e informou que o servidor foi afastado das suas funções e encaminhado para acompanhamento psicológico.

"A gestão pública destaca que o funcionário envolvido não estava fardado e nem em horário de serviço. Com base nas informações recebidas, um relatório foi elaborado e encaminhado para a Procuradoria-Geral do Município (PGM) para que o caso seja apurado e medidas administrativas cabíveis sejam adotadas", diz trecho da nota.

"Vale destacar que, este é um caso isolado, de pura responsabilidade do envolvido, no uso do seu objeto particular", acrescentou.

A denúncia foi apresentada a prefeitura de Lauro de Freitas por um casal vizinho ao guarda municipal. O casal que procurou a pasta foi orientado a buscar os meios legais para registro de ocorrência. O caso segue em investigação.

Assista vídeo: