Guarda municipal atira no rosto de homem no Pelourinho; assista vídeo

Vídeo repercute nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um agente da Guarda Civil Municipal (GCM) atirou no rosto de um homem com uma pistola de condutividade elétrica durante uma confusão no Pelourinho, em Salvador, na tarde de segunda-feira, 10.

O momento foi filmado e viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o momento em que o guarda civil está levando um homem algemado para a viatura, quando um outro rapaz se aproxima do veículo. Em seguida, o guarda saca a arma e efetua o disparo.

Em nota, a Guarda Civil Municipal afirmou que uma equipe foi acionada após receber informações sobre indivíduos na localidade que estavam realizando tráfico de entorpecentes. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram pessoas com as características informadas e tentaram efetuar a abordagem.

Ainda de acordo comunicado, durante o procedimento, o indivíduo resistiu à ação dos agentes, tornando necessário o uso da força para garantir a segurança do efetivo e da população.

Segundo os agentes que estavam na ação, o disparo foi efetuado para dispersar um homem que se aproximava constantemente da guarnição de forma agressiva, representando risco iminente à integridade física dos agentes.

O preso foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Vale dos Barris, onde recebeu assistência médica para a retirada dos dardos da pistola de condutividade elétrica. Posteriormente, foi conduzido à Central de Flagrantes para que as medidas legais fossem tomadas.

Por fim, a Guarda Civil ressaltou que seguirá apurando todos os fatos através da Corregedoria, incluindo a análise do vídeo em questão, a fim de esclarecer todos os detalhes da ocorrência.