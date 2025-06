Nem pagode e nem arrocha: saiba qual ritmo musical domina Salvador

A cidade adotou o gênero como favorito - Foto: Ilustrativa | Freepik

Apesar de ser conhecida pela reprodução do pagodão e do arrocha, Salvador está sendo dominada por outro gênero musical. Segundo informações da pesquisa Cultura nas Capitais, divulgada em abril deste ano, a música gospel é quem é a preferida dos soteropolitanos.

As canções religiosas são escutadas por 28% dos moradores da capital baiana. Em seguida surgem as músicas da Música Popular Brasileira (MPB) com 24%, enquanto o sertanejo e o pagode ficam empatados em terceiro lugar, com 19% da preferência do público.

O estudo foi feito através de 600 entrevistas realizadas em 2024, com condução e fiscalização do DataSenado em parceria com o Ministério da Cultura, que atualmente é liderado pela cantora Margareth Menezes.

População evangélica na Bahia

Apesar de ser um estado com pessoas majoritariamente católicas, a Bahia tem tido um número crescente de evangélicos nos últimos anos. De acordo com dados divulgados pelo censo demográfico de 2022, 23,3% dos baianos de 10 anos ou mais de idade (1 em cada 5), ou 2.869.362, em números absolutos, são evangélicos.

Entre 2010 e 2022, a população evangélica baiana passou de 2,011 milhões para 2,869 milhões de pessoas. Os números mostram que um total de mais de 858,2 mil se converteram à religião em 12 anos, apontando um aumento de 42,7%.

Entretanto, é importante ressaltar que nem todos os ouvintes de canções gospel necessariamente seguem uma religião ou frequentam as igrejas regularmente. Muitos deles escutam as músicas para se sentir mais próximos de Deus.