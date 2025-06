Policiais Penais da Bahia iniciam treinamento com Força Nacional

Medida foi assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, - Foto: Redação

Policiais Penais da Bahia deram início, nesta quarta-feira, 11, a uma série de treinamentos com a Força Penal Nacional (FPN), com foco na padronização e no aprimoramento das escoltas de pessoas privadas de liberdade. A capacitação contou com a participação de policiais penais do serviço ordinário e integrantes do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (Geop).

A ação educacional tem como objetivo aprimorar os procedimentos operacionais relacionados às escoltas judiciais, hospitalares e interestaduais que são atividades que envolvem elevado grau de risco e complexidade.

A qualificação visa também proporcionar atualização técnica e aperfeiçoamento contínuo dos policiais penais baianos que atuam direta ou indiretamente nessas operações, promovendo a uniformização de técnicas, a consolidação de boas práticas e o fortalecimento da Doutrina Técnica da Polícia Penal.

Outro fator é a ampliação da capacidade de resposta diante de situações críticas, como tentativas de resgate, evasão ou ataques a comboios, que exigem do efetivo um alto nível de preparo técnico, tático e psicológico. A capacitação contínua, nesse contexto, configura-se como uma medida preventiva e estratégica para a redução de riscos e para o cumprimento eficiente das atribuições legais da força de segurança.

A medida, assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, no dia 28 de maio, prevê atuação episódica e planejada da Força Penal Nacional por um período de 30 dias, com foco em apoio à gestão prisional, treinamento e capacitação das equipes locais.



A ação educacional integra o conjunto de atividades de apoio da SENAPPEN à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), no âmbito do convênio de cooperação firmado entre as instituições.