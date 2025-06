SAC terá funcionamento especial durante o feriado de São João; confira

No portal, também é possível verificar quais serviços estão disponíveis de forma online - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A Rede SAC vai operar em regime especial durante o período de São João, com alterações no funcionamento dos postos em todo o estado. Segundo o Governo da Bahia, o atendimento ao público será suspenso em quatro dos seis dias compreendidos entre os dias 19 e 24 de junho.

Na quinta-feira, 19, os postos estarão fechados em razão do feriado de Corpus Christi. Já na sexta-feira, 20, o funcionamento será normal em todas as unidades. No sábado, 21, os atendimentos serão novamente suspensos, assim como na segunda-feira, 23 e na terça-feira, 24, feriado de São João.

Com isso, o cidadão que precisar de atendimento nos postos do SAC deverá se programar para buscar os serviços na sexta-feira, 20, única data com funcionamento regular no período.

A Secretaria da Administração do Estado (Saeb) reforça a importância do agendamento prévio, que pode ser feito pelo aplicativo ou site do ba.gov (www.ba.gov.br). No portal, também é possível verificar quais serviços estão disponíveis de forma online.